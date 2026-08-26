La surrealista opinión de Patxi López sobre el choque Robles-Marlaska: «Las dos cosas pueden ser verdad a la vez»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia de una alerta previa del CNI sobre la entrada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta «pueden ser verdad a la vez». López ha opinado que es posible que los servicios de inteligencia alertaran de movimientos de personas, pero no de la «dimensión extraordinaria» que finalmente tuvo la invasión.

En una rueda de prensa en el Congreso durante la sesión de la Diputación Permanente, López ha reconocido que desconoce «las tripas» de lo sucedido, pero ha señalado que «seguramente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisa de que puede haber un paso de personas», incluso a través del mar, porque «parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes» días antes de la crisis.

En cambio, ha considerado que «posiblemente» el servicio de inteligencia no alertó de que la llegada masiva pudiera alcanzar una dimensión de 80.000 personas.

«Les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto, tanto de policías como de Guardia Civil, como del propio Ejército, hubieran sido infinitamente mayores de los que se pusieron», ha opinado.

Sobre si, de no haberse detectado la magnitud de la entrada, habría que juzgar la actuación de los servicios secretos, López ha evitado responsabilizar a nadie. «Quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser», ha matizado.

López ha considerado que las comparecencias del Gobierno no llegan tarde y ha defendido que los ministros se han desplazado «permanentemente» a Ceuta. «Toda la información la estamos teniendo al minuto», ha explicado.