Sánchez ha concedido 573 visas a extranjeros por comprar pisos de lujo desde que anunció su eliminación

«Vamos a eliminar las golden visa para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo». Con estas palabras, Pedro Sánchez anunciaba la eliminación los visados a extranjeros por comprar pisos de más de 500.000 euros. Sin embargo, tal y como reconoce el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, desde que el líder del Ejecutivo pronunció estas palabras el pasado mes de abril se han expedido 573 visas, sobre todo, a extranjeros procedentes de Arabia Saudí y Argelia. Una cifra que, en tan sólo seis meses, ya iguala a todos los expedidos el pasado año, cuando se registraron 589 viviendas compradas gracias a este visado de oro.

Según reza la respuesta parlamentaria, en lo que va de año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha concedido 780 visas a personas extranjeras que de media han comprado inmuebles en nuestro país por valor 657.204 euros, de acuerdo con los datos disponibles. De estas visas, más de la mitad, se han concedido desde que Sánchez anunciase la supresión de las golden visa. Y es que, desde que el presidente del Gobierno, junto con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hiciesen pública su intención de modificar la ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización aprobada en 2013 por el Partido Popular, todos los trámites se han complicado.

El pasado 9 de abril de 2024, el Gobierno de España anunció su intención de eliminar la Golden Visa en su modalidad de inversión inmobiliaria. Argumentó que este tipo de permiso fomenta la especulación inmobiliaria y genera un impacto negativo en el mercado. En esta línea, el 14 de mayo de 2024, el grupo parlamentario de Sumar presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para suprimir este permiso.

Tras unos meses sin novedades en la materia, en julio de 2024, el Gobierno volvió a abordar el tema en el marco de la tramitación de una ley que, en un principio, no estaba directamente relacionada con la golden visa. No obstante, mediante la introducción de una enmienda, se propuso la eliminación no solo de la residencia por inversión en su modalidad inmobiliaria, sino de los permisos asociados a cualquier tipo de inversión.

Recientemente, a principios de noviembre de 2024, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el informe sobre el proyecto de ley que incluye la enmienda que elimina la residencia por inversión. Asimismo, el pasado 14 de noviembre, tuvo lugar el debate de la eliminación en el Pleno del Congreso y se aprobó con 179 votos a favor. Esto significa que el legislativo español está un paso más cerca de suprimir esta figura jurídica. En estos momentos, solo resta que pase a la deliberación del Senado, tras lo cual, si se aprueba el texto y esta enmienda, la golden visa quedará eliminada.

Golpe a la inversión

A lo largo de los últimos 11 años, la adquisición de vivienda para obtener la golden visa ha atraído una inversión acumulada superior a los 3.591 millones de euros, pese a que sólo se concedieron 6.200 visados, es decir, 563 inmuebles de media al año. Sánchez alude a la subida del coste de la vivienda para justificar la eliminación de esta medida, pero sería difícil imaginar que, por la venta de algo más de 500 inmuebles, se vea afectado el precio del sector. Sin embargo, es fácil estimar el coste de oportunidad que tiene para España perder más de 3.000 millones de inversión en 11 años que ahora buscarán destino en Grecia e Italia. Por tanto, la golden visa no es culpable del aumento de los precios de la vivienda.

La consultora inmobiliaria Knight Frank explica que se trata de dos mercados diferenciados con variables diferentes. La empresa cree que el mercado de las viviendas prime no se ve influido por las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales: «El sector residencial generalista se está viendo afectado por la subida de los tipos de interés, pero se espera que los precios medios en España aguanten mejor de lo previsto». Sin embargo, «el segmento prime en Madrid no se está viendo afectado por la actual situación del país (política y monetaria) y continúa mostrando su resiliencia».

En el año 2023, los inversores compraron 589 viviendas gracias al visado de oro, y el total de los inmuebles que se vendieron en España fueron 640.451, según los notarios, y 586.913, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, el sector interpreta que la medida no ha generado un impacto significativo, pues representa sólo el 0,1% de las operaciones totales.