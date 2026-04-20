Rectificación de Concepción Ceres Montes

Concepción Ceres Montes, magistrada titular y presidenta en funciones de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en cumplimiento de las funciones encomendadas a la misma por el Protocolo de Comunicación Judicial, en aplicación de la Ley Orgánica 2/1984 reguladora del Derecho de Rectificación, remite el presente escrito de rectificación en relación a una noticia publicada el pasado 12 de abril de 2026, con firma de Esther Jaén:

-El artículo parte de una premisa totalmente falsa, por cuanto que en él se me atribuye una relación matrimonial con un señor llamado Rubén Moreno Palanques, una persona a la que ni tan siquiera conozco.

-No es cierto, por tanto, contrariamente a lo que se afirma, que Don Rubén Moreno Palanques sea el “esposo de la presidenta del tribunal” de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que juzgó a Doña Almudena Ramón y Don Eduardo Ruiz.

-Consecuentemente, tampoco es cierta la afirmación posterior del siguiente tenor literal: “Debido a lo que sucedió entre los condenados y el esposo de la magistrada Ceres, ella tenía que abstenerse”.

-Y lo mismo ocurre con la siguiente aseveración, igualmente falsa: “La doctora Almudena Ramón ha sido condenada en definitiva por un tribunal presidido por la esposa de su rival e histórico enemigo, expresidente de la Agencia Española del Medicamento, exsenador y actualmente miembros del Consejo de Administración de RTVE, Rubén Moreno”.

-En esa misma línea, resultan falsas las demás afirmaciones que se vierten en la noticia relativas a un “vínculo marital” entre la magistrada y el doctor Rubén Moreno”, y resultan lógicamente erróneas las consecuencias y lecturas que la autora del artículo extrae sobre la base de esa falsedad, relativas a la posibilidad de una “recusación” contra la magistrada aludida e incluso la apertura de un expediente disciplinario por parte del CGPJ”.