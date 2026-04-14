El PP reacciona en tromba a la exclusiva de OKDIARIO: «Óscar Puente estaba en el ajo»

El PP reacciona en tromba a la exclusiva de OKDIARIO que desvela mensajes de WhatsApp entre el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y su predecesor, José Luis Ábalos. «Óscar Puente estaba en el ajo», ha publicado en el perfil oficial de X el partido.

Para los populares, estas conversaciones demuestran que Puente era plenamente consciente de la contratación irregular de la miss Asturias, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail.

Óscar Puente estaba en el ajo. Conocía el enchufe de las «amigas» de Ábalos y lo ocultó. Mentiras PSOE. pic.twitter.com/xpJlW6UXEW — Partido Popular (@ppopular) April 14, 2026

Puente presentó poco después de estallar el caso, con él al frente del Ministerio, una auditoría que negaba cualquier anomalía. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo considera que estas nuevas informaciones confirman que conocía los detalles de este trato de favor desde el principio.

Unos hechos que Puente negó en el Senado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación que investigaba los amaños en el seno del Ministerio de Transportes. Con la exclusiva de OKDIARIO, el PP confirma que Puente mintió.

Miguel Tellado, secretario general de los populares, ha tirado de ironia: «Resulta que la auditoría encargada por Puente sobre los enchufes en el Ministerio ya se la había hecho el propio Ábalos». «Normal que no detectara nada raro», ha zanjado.

Resulta que la auditoría encargada por Puente sobre los enchufes en el Ministerio ya se la había hecho el propio Ábalos. Normal que no detectara nada raro. https://t.co/ReywWZTJsN — Miguel Tellado (@Mtelladof) April 14, 2026

El PP sostiene que el ministro no solo encubrió prácticas de enchufismo, sino que utilizó recursos públicos para elaborar informes destinados a proteger al Gobierno de los supuestos delitos cometidos por Ábalos.

La auditoría de Puente

La auditoría concluyó sin detectar irregularidades de calado en la gestión del ministerio. También brillaron por su ausencia las contrataciones de Jésica Rodríguez —ex pareja de Ábalos— en Ineco y Tragsatec. El informe del Grupo Tragsa sí admitió posteriormente que hubo «irregularidades» en la contratación de Rodríguez en Tragsatec, que no consta que se realizara «la entrevista técnica obligatoria» y que varias empleadas detectaron anomalías en los fichajes que no fueron corregidas porque el caso era, según los propios trabajadores, «especial».

Una empleada encontró el nombre de Rodríguez en un fichero interno junto a la anotación «sobrina ministro». Pese a todo ello, Puente siguió defendiendo en el Senado, en abril de 2025, que no apreciaba «ninguna irregularidad» en el caso de Jésica.

El nombre de Claudia Montes —que cobró de LogiRAIL sin apenas acudir a trabajar— no aparece en ningún lugar de la auditoría. Y eso que Puente sabía de su existencia. En la conversación privada con Ábalos de febrero de 2024, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, el actual ministro preguntó a su predecesor por Montes, que le estaba pidiendo trabajo por Instagram alegando haber sido su «mano derecha».

Ábalos le respondió sin ambages: «Una zumbada. Tenía una situación familiar delicada y se le ayudó sin conocerla. Y fue un error». Le explicó que entró en LogiRAIL, «enseguida en conflicto», fue despedida y amenazó con «denunciar corruptelas». Su consejo a Puente fue escueto: «No le hagas caso».