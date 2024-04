Pepa Millán (Vox): «¿Esta es la normalidad del País Vasco? ¿Ir escoltados para que no nos agredan?»

«¿Esta es la normalidad del País Vasco? ¿Ir escoltados para que no nos agredan?». Es la pregunta que Pepa Millán se hace en la entrevista OKDIARIO a una semana de las elecciones vascas. Santiago Abascal y los candidatos de Vox no están rehuyendo ni un solo rincón del País Vasco, por proetarra que sea. Que son casi todos.

Vox está siendo escoltado en sus actos y desplazamientos por la policía. Este mismo sábado por la tarde, en el casco viejo de Mondragón, los cachorros de Otegi, el socio preferente de Sánchez y del PSOE, han atacado con piedras y botellas a los seguidores de Vox que habían montado una mesa informativa en la plaza Nagusia de ese feudo bilduetarra.

Pepa Millán cree que los vascos «viven bajo el yugo del separatismo y de la ETA institucionalizada, que es lo que tenemos ahora, al fin y al cabo». «Ahora no matan -señala-, pero porque ya han conseguido lo que quieren, esos sillones». Pepa Millán lamenta que el PP «se haya puesto de perfil» cada vez que Vox ha planteado la ilegalización de Bildu. Para Pepa Millán, «PNV y ETA son lo mismo: comparten el mismo plan para desmantelar España».

Preguntamos a Pepa Millán si siguen pensando que habría que aplicar un 155 permanente para Cataluña. A esa afirmación de Abascal en la campaña del 23J se atribuye la arrolladora victoria del PSC en las generales y, con ella, el resultado de Sánchez que le permite estar hoy en Moncloa. Pepa Millán se piensa la respuesta y contesta: «Hay que usar los mecanismos legales que tengamos para reinstaurar España en Cataluña porque la han hecho desaparecer».

PREGUNTA.- Hace unos días vimos a aficionados del Athletic de Bilbao en Sevilla con pancartas a favor de ETA, sus ikurriñas y lanzando gritos contra España libremente, sin ningún problema. Pero ustedes tienen que hacer los mítines en el País Vasco escoltados por la Ertzaintza. ¿Está enferma la sociedad vasca?

RESPUESTA.- Es evidente que en el País Vasco hay un problema muy grave, porque además hablamos de generaciones que, por la inacción de unos y por la acción de otros, viven bajo el yugo del separatismo y de la ETA institucionalizada, que es lo que tenemos ahora al fin y al cabo. Ahora no matan, pero no matan porque ya han conseguido lo que quieren, que son esos sillones. La sociedad vasca tiene un problema y no se va a solucionar ni en dos ni en tres días, pero se pueden ir haciendo cosas para revertir esa situación. Pienso, por ejemplo, en la cantidad de veces que a este Hemiciclo hemos traído iniciativas para ilegalizar a Bildu y a estos partidos. Bildu nunca tenía que haber existido. Un partido que llevó a 44 terroristas en sus listas, algunos condenados por delitos de sangre. Y nos hemos quedado solos. Vox se ha quedado solo pidiendo la ilegalización de Bildu. Todos los partidos, desde el PSOE hasta el PNV, los separatistas y el Partido Popular también han votado en contra o se han puesto de perfil cuando aquí se ha traído la ilegalización de Bildu. El del País Vasco es un problema gravísimo, pero se pueden ir haciendo cosas con voluntad.

P.- ¿Bildu podría ganar el domingo? ¿Qué le sugiere esa posibilidad?

R.- Pues puede ganar, sí. Si esto sigue así, puede. Puede ganar las elecciones, pero porque quienes tenían que haber hecho cosas para evitar que eso fuese así han estado mirando para otro lado. Tenemos al presidente del Gobierno que se sustenta sobre Bildu. Es el socio preferente del Gobierno quien ha blanqueado a ETA. Y quienes ha blanqueado a Bildu han sido el Partido Socialista y el mismo Gobierno y, por ende, todos aquellos que han mirado a otro lado, permitiendo que eso siga siendo así y que esta gente siga teniendo representación.

P.- La alternativa no es buena, pero ¿el PNV merecería perder?

R.- Claro. Unos agitaban el árbol y otros recogían las nueces. Son exactamente lo mismo y tienen el mismo plan de desmantelamiento nacional. Nosotros no distinguimos [entre ETA y el PNV].

P.- ¿Sánchez le dará el Gobierno vasco al PNV o a Bildu según le convenga en ese momento?

R.- Ya lo han negado tres veces, que es el requisito sine qua non para terminar haciéndolo. Así que no nos cabe ninguna duda de que lo harán.

Cataluña y el 155

P.- Tras las vascas llegarán las elecciones catalanas. ¿Siguen pensando que un 155 permanente es la solución de Cataluña?

R.- Es evidente que el 155 que se aplicó en su momento fue insuficiente y que es necesario instaurar España en Cataluña. Poco a poco, lo que se ha hecho en Cataluña ha sido hacer desaparecer a España. Y hay que volver a estar ahí por los medios legales que tengamos. Por supuesto.