El padre de un trabajador de Renfe fallecido en el accidente de Urda le exige a Puente que «asuma de una santa vez su responsabilidad»

Pedro Jesús Reina Rodríguez, padre de David Reina, uno de los trabajadores de Renfe fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, ha dirigido un duro mensaje al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que le reclama que asuma responsabilidades por la tragedia ferroviaria sucedida hace unos días en la localidad de Toledo. El progenitor, que ha perdido a su hijo en el siniestro, ha cuestionado la gestión del departamento que dirige el ministro y ha denunciado la falta de inversiones destinadas, a su juicio, a actualizar y renovar unas instalaciones que considera deterioradas.

«Sr. Ministro, le hablo desde el respeto; mi educación me impide dirigirme a usted en los términos que me dicta mi pena actual», comienza el escrito de Pedro Jesús Reina, que acompaña sus palabras con una fotografía de su hijo David. En ella, el padre pide a Puente que observe detenidamente la expresión de felicidad del joven, que había conseguido uno de sus grandes objetivos profesionales: «Pertenecer a la gran familia de los ferroviarios españoles».

A partir de ese recuerdo, el progenitor lanza una pregunta directa al titular de Transportes: «¿Es justo que, debido a la pésima gestión de su ministerio, con usted a la cabeza, en estos momentos tenga que estar yo custodiando las cenizas de ese mismo chico, mi hijo?». Unas palabras con las que expresa el dolor por la pérdida de David y cuestiona que el ministro se declare consternado por lo sucedido.

Reina también reclama que el responsable de Transportes asuma las consecuencias de la gestión de los recursos destinados al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. En este sentido, hace referencia al accidente de Adamuz (Córdoba) como otro ejemplo reciente de la situación del ferrocarril español y se pregunta si las administraciones han aprendido algo de aquel siniestro.

«Lo que sí que le exijo es que asuma ya de una santa vez la responsabilidad por no haber destinado los recursos necesarios para actualizar y renovar una infraestructura que ya, de por sí, hacía aguas por todos lados», sostiene en su mensaje.

El padre de David amplía sus reproches a otros ámbitos de los servicios públicos y menciona expresamente el estado de las carreteras. Aunque asegura que no quiere entrar en valoraciones políticas, critica la gestión de los fondos destinados a diferentes áreas y considera que se podrían haber evitado desgracias si se hubieran empleado adecuadamente los recursos disponibles.

Críticas por la ausencia del ministro en Toledo

Otro de los aspectos que destaca Pedro Jesús Reina es la ausencia de Óscar Puente en el centro de atención habilitado en Toledo tras el accidente. El padre recuerda el trato recibido por las familias en la Casa Parroquial El Buen Pastor, donde Renfe instaló un centro de atención para atender a los afectados mientras esperaban noticias sobre sus familiares.

En su escrito, agradece expresamente la atención prestada por los trabajadores de Renfe, los residentes del centro, los efectivos de Protección Civil, los psicólogos, Cruz Roja, el personal de seguridad y la Guardia Civil. Todos ellos, señala, estuvieron pendientes de las familias durante las horas de incertidumbre en las que aguardaban información sobre sus seres queridos.

Sin embargo, lamenta que el ministro no acudiera personalmente a ese dispositivo de atención. «No tuvo usted la gallardía de asomarse, siquiera un ratito, al CAF que instaló Renfe en la Casa Parroquial El Buen Pastor, en Toledo», reprocha, antes de concluir que, en su opinión, el titular de Transportes no estuvo a la altura de las circunstancias.

Pedro Jesús Reina le pide que actúe y asuma las responsabilidades que considera que le corresponden, no solo en nombre de su hijo fallecido, sino también de todas las víctimas y familias afectadas por la tragedia. «Se lo exijo en nombre de mi hijo fallecido en el accidente, como en el de todas esas víctimas y familias destrozadas por esta terrible desgracia», sentencia. Y concluye con una afirmación que resume el sentido de toda su reclamación: «Pudo haberse evitado».