Un padre salva a su hija tras donarle un riñón: «Sin duda es la mejor decisión que he tomado»

Los protagonistas de esta historia son Laura y David. Un padre y una hija que han salido más reforzados que nunca tras un complicado camino. Para ellos, estar unidos y tener buena actitud ha sido un pilar fundamental para superar las dificultades que les ha puesto la vida. A Laura le diagnosticaron un grave problema en un riñón. Un problema crónico con el que nació pero que poco a poco se fue agravando. David, su padre, no lo dudó y se convirtió en el donante de riñón que necesitaba Laura para sobrevivir: «Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida», ha relatado en esta entrevista a OKDIARIO.

En marzo de 2022, Laura decidió hacerse unas pruebas médicas ya que hacía malas digestiones. Tras varias pruebas le trasladan un problema que no se esperaban: «Los médicos nos dijeron que de digestivo puede que tuviese algo pero que en el riñón había un problema y grave», comienza a relatar David. Su hija, Laura, con una sonrisa en la cara, comenta que «mi padre se anticipó al problema y me dijo que si necesitaba un riñón, él tenía dos». Tras varias pruebas médicas, los profesionales del Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda, ingresaron a Laura para ir controlando sus niveles de oxígeno en el riñón. «Si lo normal es tener 90-100%, yo tenía un 5%» explicaba Laura.

En la última fase todo fue muy rápido. El 16 de enero de 2024, David le donó el riñón a su hija. Ambos afrontaron la operación con un toque de humor y, sobre todo, con mucho optimismo. «Lo que realmente me importaba era ella, nunca pregunté qué me podía pasar a mí» argumenta David. Ahora Laura lleva un riñón de su padre que le acompañará durante toda su vida: «Me siento muy orgullosa de poder llevar una parte de mi padre», a lo que añade que «al principio no quería involucrar a mi padre pero ahora es lo mejor que he podido hacer». La joven lo cuenta con cierta emoción en sus ojos.

«Gracias por darme una nueva oportunidad para vivir», con esta frase Laura le agradece a su padre el gran gesto que ha tenido con ella. David –que no dudó ni un minuto en donar su riñón– lo remarca varias veces a lo largo de la entrevista: «Lo haría las veces que fuesen necesarias».

España, líder en trasplantes de órganos

España es líder mundial en transplante de órganos, así lo confirma el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante que desde hace 17 años gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según los últimos datos consultados sobre 91 países, el año pasado se realizaron 157.540 trasplantes de órganos, de los que 102.090 fueron de riñón (un 39 % de los cuales de donante vivo), 37.482 de hígado (24 % de donante vivo), 8.988 de corazón, 6.784 de pulmón, 2.026 de páncreas y 170 de intestino.

En este contexto, y pese a representar el 11% de la población europea y el 0,6% de la mundial, el informe refleja que el 24% de las donaciones de órganos de la UE y el 5% de las globales proceden de España.

Este alto nivel de actividad se alcanzó gracias a las 2.346 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que sitúa la tasa de donación en 48,9 donantes p.m.p., y a las 435 personas que donaron un riñón (433) o parte de su hígado (2) en vida. Estos datos suponen un crecimiento del 9% en trasplante y del 7% en donación en comparación con 2022. Más aún, la tasa de trasplantes supera en un 8% el máximo histórico registrado en 2019, antes de la pandemia de covid. La media de donantes diarios el pasado año fue de 8 y la media de trasplantes realizados cada día de 16.

Las comunidades autónomas que más crecieron en donación fueron, por este orden, Murcia (+49%), Madrid (+24%) y Castilla la Mancha (+22%). .