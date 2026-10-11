Un organismo asesor del Gobierno propone que se pueda votar desde el exterior sin fotocopia del DNI ni firma

Un informe de un organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez propone eliminar los históricos requisitos del voto exterior, que «suprime la fotocopia del DNI y la firma». Se trata de un documento que analiza la «baja participación» de los españoles en el extranjero, cuyo censo ha crecido ostensiblemente con la Ley de Nietos, y propone cambios en los procedimientos para «mejorarla».

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, redactó en 2025 un documento sobre las «dificultades en el ejercicio del voto desde el exterior» tras la reforma de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG).

«El objetivo de este informe es analizar los problemas detectados y proponer mejoras que contribuyan a subsanar los actuales problemas y a mejorar la participación», reza el documento del ente dependiente de la cartera de Saiz.

Una de las medidas que pone sobre la mesa ese documento hace alusión a las «mejoras en los envíos». Lo hace porque, como señala el propio informe, hubo un exceso de votos nulos. «La inmensa mayoría de las incidencias ocurre en los votos por correo a pesar de las facilidades que se ofrecen para el voto en urna», argumenta el escrito.

El CGCEE defiende acudir presencialmente porque argumenta que tiene una serie de ventajas. «Aun así, los electores siguen votando por correo aun estando cerca de un lugar de votación», critican desde el organismo dependiente de Migraciones. Y detalla que el voto emitido se divide «en dos tercios por correo y un tercio en urna, tanto en las elecciones generales como en las europeas».

«Mejoras en el proceso de envío»

Esta institución considera «necesario implementar mejoras en el proceso de envío» para «garantizar que la documentación electoral llegue de manera oportuna y reducir los errores que generan votos nulos».

Entre otras propuestas, el informe del organismo dependiente del Gobierno plantea «suprimir la fotocopia del DNI y la firma en el voto en urna». Algo que, en la actualidad, «es motivo de anulación», como recoge el propio documento.

Y es que la normativa actual obliga a los electores a enviar por correo certificado cinco días antes de las elecciones un sobre dirigido a la Embajada o al Consulado con los siguientes materiales:

Sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial: con la papeleta; un certificado de inscripción en el censo firmado por el reverso, donde se colocará el número de pasaporte o DNI, y una fotocopia del pasaporte o del DNI. Certificado de inscripción en el censo. Impreso para solicitar la devolución de los gastos del envío (opcional).

En todo caso, aclaran que «en algunas oficinas consulares ya no se exige este requisito siempre que se vote en urna». Sin embargo, consideran que «es necesario» que esta medida «se aplique en toda la red consular de manera uniforme».

El informe se redactó mientras la Ley de Nietos permitía a los descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad y el sufragio activo. Sin embargo, sus efectos electorales fueron suspendidos por el Supremo. El Ejecutivo y sus socios criticaron la decisión del Alto Tribunal a la vez que restaban importancia al impacto de esa norma en los comicios: argumentaban que la participación exterior estaba por debajo del 10% y que apenas cambiaría un escaño. Mientras tanto, sus organismos redactaban ese documento para «mejorar la participación» de los españoles en el extranjero, lo que redundaría en una mayor influencia en unas futuras elecciones.