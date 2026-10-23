Las noticias de la Ley de Nietos: OKDIARIO fue el primero en alertar hace 4 años del intento de pucherazo de Sánchez

La alteración del censo electoral con la Ley de Nietos se ha convertido en la mayor polémica de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Asunto de debate público y de enfrentamiento político, OKDIARIO lleva años destapando las maniobras del Gobierno para ampliar el voto exterior, un caladero que siempre ha tratado de movilizar con fines electoralistas. Las investigaciones de este periódico han permitido descubrir desde la extensión del voto por la puerta de atrás a la revelación exclusiva, documentos en mano, de la nacionalización de descendientes de emigrantes económicos del siglo XIX, sin relación alguna, como es lógico, con la Guerra Civil y el franquismo. O la estrategia del PSOE para captar el voto exterior en las «provincias pequeñas», arrancando así escaños al PP. Todo ello, gracias a la trampa de la instrucción de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia y ahora en el punto de mira de la Justicia por un posible delito de prevaricación.

Las revelaciones de este periódico han culminado en la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de 163.020 nacionalizados para el 29-N. Los consulados tendrán que acreditar quiénes justificaron el exilio de sus familiares para lograr la nacionalidad, y quiénes no. Todo ello, cuando quedan apenas cinco semanas para los comicios. Un escenario de alto voltaje que aventura impugnaciones y un auténtico embrollo judicial.

Ya el 26 de octubre de 2022, OKDIARIO advertía: El Gobierno no exige acreditar el exilio en su plan de nacionalizaciones exprés ante el año electoral. Precisamente, éste es el asunto que ha provocado ahora la respuesta del Supremo, con una rotunda advertencia: existe un «riesgo» de que «se constituya irregularmente un censo de electores sin las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que exige la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española».

El 2 de noviembre, este periódico publicaba la intrahistoria de la instrucción de Sofía Puente y las presiones de los colectivos de españoles en el exterior, de gran influencia en las decisiones del Ejecutivo en cuanto a la Ley de Nietos. Se ampliaba extraordinariamente el alcance de la ley que había sido votada en las Cortes, permitiendo que hasta 2,4 millones de personas solicitaran la nacionalidad.

«En los últimos días, el Ministerio de Justicia se ha reunido con representantes de estos colectivos, que se habían mostrado muy críticos con el texto original, al entender que discriminaba a algunos descendientes. Ante el descontento, Justicia ha remitido una instrucción a los consulados que aclara la norma». «El Gobierno se prepara ahora para un aluvión de solicitudes», se recogía en la noticia.

Arrancaba así la ingeniería de nacionalización masiva y silenciosa de los descendientes para ampliar el censo con vistas a las elecciones. Un escándalo que ha derivado ahora en un tema de enorme alcance político y social.

La que sigue es una recopilación, no exhaustiva, de las informaciones que este periódico ha ido destapando en los últimos años:

26 de octubre de 2022: El Gobierno no exige acreditar el exilio en su plan de nacionalizaciones exprés ante el año electoral.

2 de noviembre de 2022: El Gobierno retoca la Ley de Memoria para nacionalizar a más nietos del exilio en pleno año electoral.

6 de diciembre de 2022: Sánchez a la caza de votos: los consulados aceleran las nacionalizaciones por la Ley de Memoria.

20 de febrero de 2023: Los consulados usan una treta para acelerar la nacionalización de nietos del exilio ante las elecciones.

15 de marzo de 2023: El PSOE celebra que la Ley de Memoria haya disparado las nacionalizaciones en pleno año electoral.

10 de junio de 2023: Sánchez a la desesperada: los consulados aceleran citas para obtener la nacionalidad y votar el 23-J.

30 de diciembre de 2025: El Gobierno ya ha nacionalizado a medio millón de ‘nietos del exilio’, más votantes de los que tiene ERC.

5 de febrero de 2026: El Gobierno acelera la nacionalización de 1,3 millones de ‘nietos del exilio’ para que voten en las generales.

26 de marzo de 2026: Nuevo modelo de pucherazo: el Gobierno ya nacionaliza a nietos de ‘exiliados’ anteriores al inicio de la Guerra Civil.

27 de marzo de 2026: Esta es la orden del Gobierno para dar el derecho al voto a nietos de falsos exiliados que emigraron antes de la Guerra Civil.

27 de marzo de 2026: La alto cargo que firma la orden para dar el derecho al voto a nietos de falsos exiliados es la hermana de Óscar Puente.

28 de marzo de 2026: Así instruye el PSOE a los nacionalizados del exilio: «Esperamos volver a la participación que teníamos».

12 de abril de 2026: El Gobierno gasta 1,7 millones en acelerar la nacionalidad para que 2,3 millones de ‘nietos del exilio’ puedan votar.

20 de abril de 2026: El vídeo que demuestra que el PSOE usa las nacionalizaciones para ganar votos: «Podéis votar gracias a este Gobierno».

25 de abril de 2026: El Gobierno debate ampliar ‘sine die’ las nacionalizaciones del exilio tras recibir 2,5 millones de peticiones.

2 de mayo de 2026: El Gobierno sondea cómo incentivar el voto de los ‘nietos del exilio’ tras nacionalizar a medio millón.

6 de mayo de 2026: Los ‘nietos del exilio’ registrados para poder votar ya equivalen a la diferencia que el PP sacó al PSOE el 23-J.

20 de mayo de 2026: Así se jacta el PSOE de nacionalizar a ‘exiliados’ previos a la Guerra Civil: «Da igual en qué año vino tu abuelo».

30 de mayo de 2026: El Gobierno promete 8 millones en ayudas para el retorno de ‘nietos del exilio’ con derecho a voto.

30 de mayo de 2026: Los ‘nietos del exilio’ con derecho a voto que regresen a España cobrarán hasta 7.600 € si son «vulnerables».

9 de junio de 2026: El Gobierno ya nacionaliza y da derecho a voto a tataranietos de españoles que emigraron en 1905.

10 de junio de 2026: El Gobierno elimina las trabas de los consulados que impedían el derecho a voto automático con la nacionalidad.

12 de junio de 2026: El Gobierno abre una «vía especial» para agilizar el derecho a voto a los hijos de los ‘nietos del exilio’ ya nacionalizados.

20 de junio de 2026: El PSOE se quita la careta con la Ley de Nietos: «Tenemos un gran potencial, dos millones de personas pueden votar».

21 de junio de 2026: El coladero de la Ley de Nietos: el PSOE ya admite que «todo» descendiente de español «tiene derecho a ser español».

22 de junio de 2026: El PSOE presume de que Argentina tendrá más nacionalizados con derecho a voto «que el 95% de ciudades españolas».

23 de junio de 2026: El PSOE revela su estrategia: captar a los nacionalizados de «provincias pequeñas» donde menos votos le separan del PP.

27 de junio de 2026: El PSOE apunta a 18 «provincias pequeñas» para ganar las elecciones con el voto del ‘exilio’: «Acá está el partido».

27 de junio de 2026: Los consulados montan actos masivos de ‘nietos del exilio’ para darles la nacionalidad: «Somos 11 de la misma familia».

1 de julio de 2026: Los consulados nacionalizan a descendientes de ‘exiliados’ que emigraron 54 años antes de la Guerra Civil: aquí está la prueba.

8 de julio de 2026: La nº1 del PSOE argentino admite que la Ley de Nietos era sólo «para el franquismo» y se amplió por la puerta de atrás.