El ‘odiómetro’ de Sánchez se fraguó en un foro para controlar internet con los comunistas Petro y Lula

El ‘odiómetro’ de Pedro Sánchez se fraguó en un foro internacional impulsado por los principales líderes del socialismo iberoamericano con el objetivo de reforzar el control sobre el ecosistema digital. Pese a que el presidente de España anunció la herramienta HODIO el pasado mes de marzo en el I Foro contra el Odio ante los gigantes tecnológicos TikTok, Meta y Google, la creación de la aplicación tendría un antecedente.

El Observatorio Multilateral de Juventudes frente al Extremismo fue impulsado por la organización liderada por su gurú brasileño, Alexandre Pupo, el pasado año y respaldado por los líderes izquierdistas Gustavo Petro, Lula da Silva, Yamandú Orsi y Gabriel Boric. Acordaron también crear una red de think tanks para «avanzar en el pensamiento progresista».

Hodio y el foro Democracia siempre

La aplicación lanzada por Sánchez y desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay que entenderla en el impacto que puede tener entre los líderes representados en la Internacional Socialista que preside, y que volverán a reeditar un nuevo encuentro este viernes en Barcelona, bajo el lema Democracia Siempre, en la Global Progressive Mobilisation, promovida también por el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista.

Desde 2024, Lula, Sánchez y Petro defienden la necesidad de reforzar la cooperación internacional para afrontar los retos del entorno digital, incluyendo la transparencia algorítmica y la gestión de datos.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España situó la lucha contra la desinformación y los discursos de odio como eje central de su estrategia, en un contexto marcado por la pérdida de apoyo entre el voto joven de izquierdas.

El gurú de Sánchez y HODIO

En este escenario cobra protagonismo la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), con sede en Madrid, cuyo secretario general, el comunista Alexandre Pupo, se ha convertido en una pieza clave de Sánchez en su estrategia para reforzar su liderazgo en la esfera iberoamericana. Este organismo, alineado con gobiernos como los de Colombia, Brasil o Chile, ha sido señalado como una suerte de Grupo de Puebla juvenil, desde donde se promueve una agenda común en materia de gobernanza digital.

Según la documentación oficial, el Observatorio contra el extremismo tiene como propósito generar datos comparables, intercambiar buenas prácticas y diseñar políticas públicas dirigidas a la juventud desde una perspectiva participativa e interseccional. Además, busca anticipar y contrarrestar procesos de radicalización y discursos de odio, así como reducir las brechas digitales y monitorizar contenidos.

Para sus detractores, como Vox, iniciativas como HODIO representan un paso hacia el control de las redes sociales y, potencialmente, de las búsquedas en internet, en línea con una estrategia más amplia del socialismo iberoamericano para regular el espacio digital. De esta forma se convierte en un sistema de vigilancia y cancelación de opiniones incómodas, bajo el pretexto de proteger la convivencia.

En este contexto, la democracia digital reivindicada por los líderes de ultraizquierda se ha convertido en un nuevo campo de batalla político que, con el pretexto de defender la información veraz, propugna mecanismos de censura y control ideológico a escala internacional, como HODIO, pionera entre los países miembros del Foro. La oposición lo interpreta como un intento de imponer mecanismos de censura que limiten la libertad de expresión y reduzcan la capacidad de influencia de sus adversarios políticos.

Este observatorio contra el extremismo se enmarca en la denominada Nueva Agenda de Juventudes (NAJ), una hoja de ruta internacional que plantea como prioridades la lucha contra la desinformación, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional.

El proyecto fue presentado oficialmente en julio de 2025 en Santiago de Chile, cuando todavía gobernaba el comunista Gabriel Boric, en un encuentro previo a las elecciones en ese país y en un contexto de avance de fuerzas políticas de derechas en la región. Estas dieron como nuevo presidente a José Antonio Kast, socio de Vox y uno de los firmantes del Foro de Madrid, la gran alianza de conservadores iberoamericanos.

Sánchez atribuye «el auge de la extrema derecha» a la proliferación de bulos, insultos y mensajes virales que, según sostiene, proceden de la extrema derecha y encuentran en las redes sociales su principal canal de difusión. De ahí que defienda la necesidad de actuar sobre estos contenidos a través de Hodio para detectar y combatir discursos de odio en internet, especialmente aquellos vinculados al racismo o la xenofobia.