Al menos 975 inmigrantes han llegado a las costas de Canarias desde la noche del lunes

Canarias vuelve a sufrir una nueva ola inmigratoria que está azotando las costas con la llegada de cayucos desde el fin de semana. Sólo el lunes y durante el martes llegaron en un total de once embarcaciones al menos 975 inmigrantes.

El Hierro está siendo protagonista nuevamente de la llegada masiva de inmigrantes que buscan entrar de forma irregular al territorio español. Por el momento han llegado siete cayucos, de los cuales seis fueron asistidos por Salvamento Marítimo en las inmediaciones del muelle de La Restinga. La primera embarcación llegó sobre las 10:20 horas con 23 personas a bordo, entre ellas 19 hombres, dos menores y dos mujeres.

Diez minutos después arribaba la segunda embarcación con 69 tripulantes, la mayoría eran hombres y sólo viajaban dos mujeres y cuatro menores. La tercera llegó a las 11:11 horas y era de mayor tamaño, con 125 personas a bordo, 19 menores, cinco mujeres y 101 hombres. Después del mediodía, en el cuarto cayuco viajaban 118 hombres de diferentes países como Mali, Sierra Leona, Senegal, Gambia, Guinea, Conakry, Guinea Bisáu y Mauritania.

Los servicios de emergencia asistieron a otras cuatro embarcaciones que completan el balance. Por un lado, un séptimo cayuco con 56 personas a bordo logró tocar tierra por sus propios medios a primera hora de la mañana en el puerto herreño de La Estaca.

Por otro lado, durante la madrugada previa ya se había contabilizado la llegada de otro cayuco a El Hierro con 59 ocupantes, así como dos pateras que arribaron a la isla de Lanzarote con 51 y 53 inmigrantes respectivamente.

En horas de la tarde, Salvamento Marítimo volvió a salir, donde se detectaron dos embarcaciones más en toda la jornada que sumaron unas 249 personas: la quinta del día transportaba a 47 inmigrantes y, posteriormente, la Salvamar Navia encontraba el sexto cayuco de La Restinga, en el que viajaban 202 personas que habían zarpado desde Banjul (Gambia). Casi en paralelo, en Tenerife, la Salvamar Alpheratz asistía a otro cayuco localizado en la playa de Las Vistas, en Los Cristianos, que llegó a puerto con 172 personas, cerrando el cómputo global en el archipiélago en las 975 personas asistidas.

La mayoría de los ocupantes de estas embarcaciones indicaron a los equipos de rescate que habían zarpado desde Saint Louis, en Senegal, y llevaban en alta mar entre seis y siete días de navegación.