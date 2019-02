La candidata de C’s Silvia Clemente hace tres años: “Votar a Ciudadanos es tirar el voto”

Silvia Clemente afirmó en 2016 que "votar a Ciudadanos es tirar el voto porque no conocen el medio rural". Lo aseguró cuando era todavía presidenta de las Cortes de Castilla y Léon con el PP. Ahora, tras fichar por Ciudadanos, ha optado por borrar su antiguo perfil de Twitter para evitar poner en apuros a su nueva formación.

Silvia Clemente, ex presidenta de las Cortes de Castilla y León y candidata de Ciudadanos, afirmó hace tres años que “votar a Ciudadanos es tirar el voto”. Así se mostró durante una visita oficial a Salamanca el 22 de junio de 2016, en la que pidió el voto para el PP, su antigua formación hasta hace unos días, porque “el PP tiene políticas, planes y estrategias decididas de apoyo al campo y al medio rural” y “Ciudadanos no habla del medio rural y no lo conoce según su programa”.

“Votar a Ciudadanos es tirar el voto porque no conocen el medio rural. No tiene un planteamiento, no habla del medio rural y no lo conoce según su programa. Habla de algo que no existe”, aseguró Clemente hace tres años. La actual candidata de Ciudadanos pidió además, de cara a las elecciones generales de 2016, que “los 7.500 agricultores y ganaderos que hay en Salamanca y a las 5.000 personas empleadas en la industria agroalimentaria tienen que votar al Partido Popular, porque votar a Ciudadanos es hacerlo por alguien que no va a defender los intereses del medio rural y no sabe de lo que está hablando“.

Clemente dimitió el pasado jueves de todos sus cargos como el de la Presidencias de las Cortes de Castilla y León. También se dio de baja como afiliada del PP y cargó contra el líder de los ‘populares’ en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Me bajo de un proyecto en el que no creo y porque tampoco creo en la persona que lo dirige en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece por completo de liderazgo”, señaló la ex dirigente del PP regional en rueda de prensa.

Este lunes, Silvia Clemente fue presentada por Ciudadanos como candidata a las primarias del partido de cara a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. A su presentación acudió el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, después de que el Comité Ejecutivo de la formación naranja habilitase a Clemente para concurrir al proceso de primarias. La ex dirigente del PP afirmó encontrarse con “ganas” e “ilusión” de liderar el proyecto de Ciudadanos en la región.

Antes de anunciar su traspaso a Ciudadanos, Clemente borró su perfil de Twitter para así evitar posibles apuros con su nueva formación. En su lugar, la ex presidente de las Cortes de Castilla y León se creó en redes sociales una nueva cuenta vinculada al partido liderado por Albert Rivera.