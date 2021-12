Hace cinco meses varios funcionarios del centro penitenciario de Villena se jugaron literalmente el tipo para reducir a un preso peligroso. Desde aquel 16 de agosto el preso en cuestión ha intentado violar a una mujer y le ha cortado el cuello a un funcionario. Además, la persona que denunció que la actuación de aquellos funcionarios fue improcedente ha sido detenida por la Guardia Civil acusada de inventarse amenazas por denunciar a sus compañeros. Pues tras todo lo anterior el Ministerio del Interior ha respondido por escrito a un diputado que por ahora no piensa reincorporar a dos de esos trabajadores que llevan casi medio año sin trabajar ni cobrar.

La pregunta la hizo el diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, y la envió el 23 de noviembre pasado. Como para no hacerla. Se acababa de saber que la subdirectora de la cárcel de Villena había sido detenida por la Guardia Civil. La subdirectora de Seguridad de una de las peores cárceles del país en lo que a seguridad e incidentes se refiere puso a sus compañeros a los pies de los caballos por meter a golpe de porra a un interno en su celda el 16 de agosto. La Benemérita la detuvo por inventarse que había recibido amenazas en su móvil por haber denunciado los hechos. Ahora tratan de saber si también se inventó la aparición de varios encapuchados en su casa para agredirla y amedrentarla.

Con este panorama el diputado Cambronero, policía de profesión, inquirió al Gobierno para saber por qué no revocar y de manera inmediata la suspensión de los compañeros de la subdirectora detenida. No es que la detención de la subdirectora enmendara la presunta excesiva reducción de un preso, es que la denuncia de esa mujer llegó después de que los funcionarios fueran expresamente felicitados por el director de la cárcel de Villena, así que sí, la pregunta de Cambronero era más que pertinente. Lo que no es de recibo es la respuesta del Gobierno, que emana directamente de Interior.

Una investigación judicial inexistente

“Los funcionarios aludidos no han sido sancionados. Se encuentran incursos en un expediente por presunto rigor innecesario con un interno y, en el marco de este, suspendidos de funciones como medida cautelar”. No habrán sido sancionados, pero llevan desde después de verano sin trabajar y sin cobrar, y lo del expediente por rigor innecesario hay que analizarlo al detalle. Según la información que obra en poder de OKDIARIO los expedientes disciplinarios se encuentran suspendidos hasta que haya resolución judicial sobre la reducción del preso. Sin embargo, estas mismas fuentes indican que no existe en la actualidad ninguna causa judicial abierta que investigue estos hechos, así que resulta imposible vincular una suspensión cautelar a una resolución desconocida para las personas suspendidas.

Lo curioso del asunto es que OKDIARIO ha tenido acceso al contenido de los expedientes disciplinarios de los funcionarios de Villena afectados por esta decisión, y mientras en al menos uno de ellos se suspende a la espera de resolución judicial en otros la cautelar persiste, en una clara disparidad de criterios que afecta a los trabajadores de forma distinta. ¿Por qué esa diferencia? Porque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido ir en contra de los funcionarios que decidieron denunciar al preso por agresión, en lugar de defenderlos, no a todos lo que participaron en la reducción. De un tiempo a esta parte la presunción de veracidad de los presos prevalece sobre la de los funcionarios incluso cuando no existen denuncias expresas de los internos: en igualdad de condiciones el funcionario pierde de cara a Interior.

La estupefacción que provoca la respuesta gubernamental ha sido incluso reflejada por el propio diputado que firmó la interpelación: Pablo Cambronero asegura que le parece “gravísimo que los funcionarios de prisiones suspendidos de empleo y sueldo por una denuncia falsa no tienen derecho a trabajar” y añade un “excutatio non petita…”, parte de la expresión ‘explicación no pedida, acusación manifiesta’, en latín, para calificar la última parte de la respuesta del Gobierno.

“Por último, es importante subrayar que la asociación Tu Abandono Me Puede Matar no tiene relación alguna con los hechos objeto de los expedientes disciplinarios”. El problema de esta aparentemente impecable respuesta es que el diputado no preguntó eso, sino que de qué manera se iba a reparar el daño ocasionado a la citada asociación después de que ésta fuera mencionada en diversas informaciones tras la denuncia de la subdirectora. A eso Interior no dice ni mú.