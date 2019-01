Ciudadanos dice que la situación del PSOE en la capital “no la remonta ni Pepu Hernández”

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha expresado su "máximo respeto" este miércoles al que podría ser el próximo candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, el ex seleccionador nacional de baloncesto José Vicente Hernández, pero ha afirmado que la situación del PSOE en la capital "no la remonta ni Pepu Hernández".

En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha felicitado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque ha conseguido que, “a la cuarta o la quinta, alguien haya dicho que sí a asumir la responsabilidad de ser el candidato del PSOE” a la Alcaldía, en referencia a otras opciones que Sánchez supuestamente barajó antes de proponérselo a Hernández y que no prosperaron.

Tras recordar los “éxitos” logrados por el ex seleccionador para el deporte español, ha cuestionado que pueda obtener un buen resultado en las elecciones municipales. “Yo he visto partidos de baloncesto con grandes remontadas con Pepu Hernández en el banquillo, pero la situación del PSOE en Madrid no la remonta ni Pepu en estas circunstancias”, ha comentado.

Por otro lado, Villegas ha dicho que Ciudadanos seguirá “en la misma línea” y que su portavoz en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, continuará representando una alternativa a la actual alcaldesa, Manuela Carmena, “totalmente contraria a la del Gobierno podemita apoyado por el PSOE”. “Que la muleta de Carmena sea Pepu Hernández u otro candidato del PSOE no nos afecta”, ha añadido.

Los aspirantes del PSOE-M a ser cabezas de lista para el Ayuntamiento de Madrid -por el momento el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández y el exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha- deberán conseguir al menos 120 avales para poder participar en las primarias del partido, que concluirán con unas elecciones el 9 de marzo.

Pepu Hernández es el aspirante elegido por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para encabezar la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid, y por el momento el único rival en las primarias del exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha.

Para participar en este proceso, ellos y el resto de aspirantes que puedan surgir deberán comunicarlo formalmente entre el 12 y el 18 de febrero.

A continuación, deberán reunir los avales de al menos el 2 % de los más de alrededor de 6.000 afiliados del PSOE-M que hay en la ciudad de Madrid, es decir, de unas 120 personas.

La recogida y presentación de avales tendrá lugar entre el 19 y el 26 de febrero y la proclamación provisional de candidaturas el 27 febrero.

La proclamación definitiva de candidaturas está fijada para el 3 de marzo, tras finalizar el plazo para la presentación de posibles recursos.

A continuación, del 4 al 8 de marzo, tendrá lugar la campaña de información y el 9 de marzo la jornada de votación, a la que están llamados a participar los militantes socialistas de la ciudad de Madrid.

Si alguno de los candidatos consigue más del 50 % de los apoyos, se convertirá en el cabeza de lista del PSOE-M para el Ayuntamiento de Madrid.

De lo contrario, habría que celebrar una segunda vuelta con los dos candidatos más votados, una jornada de votación que tendría lugar el 16 de marzo.

La proclamación definitiva del candidato sería el 14 de marzo en el caso de que haya una única vuelta y el 21 marzo si hubiera dos.