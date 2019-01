José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) no ha llegado a la candidatura del PP a la Alcaldía de Madrid para pasar desapercibido. Habla “sin complejos” y defiende no dejar de hacerlo. Llama a los comunistas por su nombre y recuerda que “Carmena no ha dejado de hacer política en el Partido Comunista e IU”.

Abogado del Estado y concejal del Ayuntamiento de Madrid, quiere recetas económicas “liberales”. Quiere “auditar los chiringuitos de amigos de Podemos regados con dinero desde el Ayuntamiento de Madrid”. Y avisa, “Madrid debe ser emblema de España y dejar de pasear golpistas separatistas como ha hecho Carmena”.

PREGUNTA: Si José Luis Martínez-Almeida llega al Ayuntamiento, ¿hará esa auditoría para aclarar a quién han ido esas subvenciones y qué se ha hecho con ellas?

RESPUESTA: Pero no sólo en este ámbito, sino en todos los ámbitos de las subvenciones de este Ayuntamiento, que ha multiplicado las nominativas, es decir, las que se conceden a dedo. Por supuesto que vamos a investigar, por ejemplo, la subvención de medio millón de euros a una ONG de la que era responsable hasta 2015 una persona que en estos momentos ocupa un puesto de confianza en el gobierno de Manuela Carmena. Por supuesto que vamos a investigar todos los contratos adjudicados a la cooperativa de la que en su momento era responsable el número 3 de Podemos, Rafa Mayoral. Por supuesto que vamos a revisar las subvenciones, convenios y contratos que se han otorgado a todo tipos de asociaciones y entidades afines a este gobierno. Estos que denuncian las puertas giratorias en realidad son okupas giratorios: han ocupado el Ayuntamiento para que cuando salgan y sigan siendo okupas, al menos lleven en el bolsillo el dinerito de todos los madrileños para seguir sobreviviendo.

P: El programa de Podemos ha afectado a muchas partidas que iban a asociaciones en las que siempre estaban los mismos ¿Hay que revertir esa política?

R: Sin duda. Una de las cosas que más me dice la gente por la calle es que esperan que no tengamos complejos y que no nos pase lo de siempre. Yo te puedo decir que hemos aprendido. Esta vez no los va a haber. No habrá ningún tipo de complejo para revertir todas aquellas medidas que no se han tomado por el interés general de la ciudad sino por el interés de determinadas personas.