Cabreo con el cierre de Madrid por la polución: “Que Carmena nos compre coche nuevo”

La activación del nuevo protocolo contra la contaminación en Madrid ha provocado importantes molestias a los conductores. Aquellos con vehículos sin etiqueta no han podido circular ni en la M-30 y ni en todo su interior.

Lo que más cabrea a muchos son las multas de 90 euros. “Son excesivas, no se debería multar nunca”, explica un conductor. “Carmena nos tendría que dar un coche eléctrico a los que tenemos uno de hace más de 20 años“, protesta otro que no puede circular. Un conductor con coches contaminante que ha sido apartado del tráfico expresa: “Tenía una cita importante y me han dejado en calzoncillos, he tenido que anular el encuentro”.

Muchos de los entrevistados por OKDIARIO indican que entran a Madrid tras viajar desde otras ciudades y no estaban informados sobre las restricciones. “No tenemos otra alternativa que entrar en el centro y aparcar nuestro coche”, expresa una mujer con su madre. “El que se coche un compre es para usarlo”, exclama otro madrileño cabreado.

Algunos residentes han tirado de ingenio y excepcionalmente han aparcado sus coches fuera de la M-30 para poder ir a sus centros de trabajo en la periferia de Madrid sin ser multado.

“Bajada del 8% en la M-30”

Por su parte, el Ayuntamiento destaca que ha bajado el tráfico un 8% a primera hora en la M-30. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha informado de que en el interior de la circunvalación ha bajado un 5%. La edil ha agradecido a la ciudadanía el esfuerzo en esta aplicación del protocolo. Ha recordado que el Ayuntamiento está sancionando los incumplimientos con multas de 90 euros.

Asimimo, la concejal de Equo ha indicado que el etiquetado no es obligatorio hasta el 24 de abril y que se multa mediante las cámaras que leen matrículas y detectan la tecnología de los coches y motos.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha achacado los atascos registrados esta mañana coincidiendo con la activación del escenario 2 del Protocolo de contaminación a que “no ha habido medios por parte del Ayuntamiento para resolver el problema”. “Se ha dado un colapso total en el centro y en los accesos a la ciudad”, por lo que “la mañana de hoy desde el punto de vista del tráfico y de movilidad ha sido dramático”.

Su homóloga en Ciudadanos, Bogoña Villacís, ha asegurado que no es “una casualidad” que el Consistorio haya puesto en marcha las restricciones anticontaminación después de haberse instaurado Madrid Central y cree que hasta “prohibir” lo hacen “mal”. “Después de una semana de mensajes triunfalistas con Madrid Central se tiene que aplicar el protocolo anticontaminación y no es casualidad. Ha generado muchos problemas de tráfico, bastantes atascos, falta de información de Podemos ya que no saben aplicar el protocolo”, ha criticado.