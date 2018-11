Nueva purga de Iglesias: expulsa de Podemos a Maestre y los otros 5 ediles díscolos de Carmena

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, por petición de su homólogo en la ciudad de Madrid, el ex Jemad Julio Rodríguez, ha tramitado este lunes por la tarde la expulsión del partido de los 6 concejales de Carmena que se han borrado de las primarias internas, entre los que está Rita Maestre.

Fuentes oficiales consultadas por OKDIARIO confirman: “El Consejo de Coordinación del Consejo Ciudadano Autonómico, a petición de la Secretaría General del Consejo de Madrid, ha acordado -entre otras cosas- una medida cautelar de suspensión de militancia a Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Francisco Pérez”. La cúpula morada autonómica deja la puerta abierta a que los ediles no se presenten por su cuenta con Carmena para que así sigan siendo de Podemos. La alcaldesa sigue contando con ellos.

La actual portavoz del Gobierno de Manuela Carmena junto a los ediles de urbanismo, economía y de varios distritos (Puente y Villa de Vallecas, Barajas, San Blas-Canillejas, Chamberí y Carabanchel) aún se consideran de Podemos. En un comunicado conjunto así lo han expresado. En la misma línea se ha manifestado Íñigo Errejón que aún los considera del partido morado.

Aunque tres de los concejales eran errejonistas, por otra parte, tres pablistas de pro pero ahora han aunado fuerzas para apostar por las primarias de la plataforma de Carmena y no las planteadas por el ex Jemad. El pablista Espinar expulsa así a Maestre a la que venció en las primarias internas de 2016 por 2.000 votos. El primero obtuvo 13.686 apoyos, frente a los 11.783 de Maestre.

“Soy de Podemos”

“Yo sigo siendo de Podemos. Lo he sido desde el comienzo. Espero que no haya ninguna sanción desde Podemos”, ha dicho Maestre este lunes en Radio Internacional. “Defiendo los modelos en los que mucha gente decide cuáles son sus representantes políticos son los mejores”, ha apuntado para recordar que Carmena ha apostado por hacer “más que primarias: participatarias“.

“Pablo Iglesias es una persona con una extrema capacidad de diálogo, de escucha y de búsqueda de consensos. Y creo que ese papel, en la política nacional, se le está reconociendo cada vez más”, ha elogiado Maestre. Ha agregado: “no tengo un particular interés en sustituir a Manuela Carmena”.

En la mañana de este lunes, el secretario de organización Pablo Echenique dijo que él no expulsaría a nadie porque no es una cuestión técnica de aplicación de estatutos: “La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca a sí mismo donde quiere estar según sus decisiones políticas libres. Lo que si está claro, no solo porque forma parte de nuestro reglamento sino de nuestro AND democrático, es que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento tienen que ser elegido por los inscritos de Podemos en unas primarias de Podemos”.

¿Y ahora qué?

Si finalmente se llevan a cabo las primarias a la búlgara del ex Jemad, se llevará esa lista a la negociación con Carmena. Será entonces donde se elaborará la lista electoral final conjugando esos nombres con los del entorno más cercano de la alcaldesa –al que se suman Maestre y los ediles ex de Podemos– con los de otras personas de Izquierda Unida –que también ha realizado primarias– o con los de Equo y otros sectores.