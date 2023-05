La Junta Electoral para los pies al PSOE y tumba su intento de sancionar al Gobierno de Castilla y León

Varapalo de la Junta Electoral Central al PSOE. El organismo que rige la administración electoral ha rechazado la petición de los socialistas para sancionar al consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo y al director de Comunicación, Julio López, por unas declaraciones efectuadas en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno castellanoleonés del pasado 4 de mayo. La formación que lidera Pedro Sánchez pretendía sancionar a los dirigentes del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco por «utilización partidista de la web institucional del Gobierno de la Junta de Castilla y León» y por » venta de logros y connotaciones electoralistas de la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno del 4 de mayo de 2023″.

La respuesta de la Junta Electoral Central ha sido taxativa al entender que existe una “inconsistencia material de la solicitud, dado que no se acreditan infracciones concretas que la fundamentan”, según la resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Concretamente, el organismo superior de la administración electoral ha decidido que en cuanto a la denuncia de determinadas publicaciones efectuadas en la página web de la Junta de Castilla y León procede «desestimar la reclamación» por la siguiente razón: el contenido de las publicaciones denunciadas suministra «información objetiva» sobre contratación de cuadrillas nocturnas de refuerzo contra incendios forestales, de subvenciones para centros concertados y de acciones de asentamiento de población en la provincia de Soria. Una información que no vulnera el artículo 50.2 de la LOREG a pesar de que haya habido «mínimas» alusiones a la mejora asistencia y de seguridad que supondrán tales acciones para los residentes.

En cuanto a la rueda de prensa celebrada el pasado 4 de mayo, la Junta no aprecia que en las manifestaciones denunciadas alusiones con connotación electoralista. En este sentido, el órgano superior considera que reclamar «agilidad en la realización de las infraestructuras » no supone una vulneración al principio de neutralidad institucional. Tampoco «la breve referencia a la congelación de algunas tasas», manifestaciones, que en opinión de la Junta no resultan suficientes para concluir que se ha producido una irregularidad.

Ahora bien, la Junta Electoral ha abierto hasta dos expedientes sancionadores contra la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por hacer un uso electoralista de la sala de prensa del Palacio de La Moncloa. La primera sanción fue interpuesta contra la dirigente del PSOE el pasado 19 de abril por dar un mitin en Moncloa contra Feijóo, vulnerando en sus declaraciones públicas su deber de neutralidad en período electoral. Aunque este castigo no fue suficiente. La ministra volvió a ser reprendida por el órgano electoral por unas declaraciones posteriores al Consejo de Ministros del 3 de mayo, cuando se cuando se refirió a la bronca del Dos de Mayo con ataques al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, candidata a la reelección, por no permitir que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se colara en la tribuna del desfile.