El juego online apuesta por la responsabilidad

El juego online en España no ha parado de crecer en la última década. Entre los avances tecnológicos, los avances en la regulación, una oferta cada vez más amplia y los cambios en los hábitos de consumo de los españoles, el sector ha ido ganando peso hasta marcar cifras récord. Según el informe ‘Mercado de juego online estatal 2025’ de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el GGR alcanzó los 1.700,55 millones de euros en 2025, con el segmento del casino acaparando el 52% del mercado. Es un 16,99% más que el año anterior y un salto notable si se compara con 2015, cuando apenas se situaba en 317,118 millones. Más allá de los números, el sector se ha ido consolidando como una industria madura, con mayor control regulatorio y un enfoque cada vez más claro hacia el juego responsable.

El mercado español del juego online opera bajo uno de los marcos regulatorios más estrictos de Europa. Todo arranca con la Ley 13/2011, de 27 de mayo, y sus reformas posteriores, que han ido marcando el terreno para el sector. Desde entonces, dos ideas se repiten como eje central: el juego responsable y la protección del consumidor. A partir de ahí, casinos y casas de apuestas online han tenido que adaptarse, paso a paso, a un nivel de exigencia cada vez mayor. Todo ello con el objetivo de garantizar un entorno seguro, prevenir actividades ilícitas, proteger a los jugadores más vulnerables y evitar el acceso a menores de edad.

En los últimos años, esta tendencia no ha hecho más que ganar fuerza. Tanto la DGOJ como los propios operadores han ido dando un paso al frente, reforzando sus iniciativas para promover un juego más responsable, con el objetivo de consolidar la idea de que el juego debe entenderse como una forma de entretenimiento y de minimizar, en la medida de lo posible, los efectos negativos que esta actividad puede llegar a tener en determinadas personas, especialmente en aquellos colectivos más vulnerables. Además, este esfuerzo no se ha quedado en lo teórico. Ha venido acompañado de la puesta en marcha de nuevas herramientas, prácticas y medidas concretas que buscan dar una respuesta más eficaz.

Herramientas de juego responsable

Hoy en día, las herramientas de juego responsable ya son habituales en los casinos y casas de apuestas online con licencia de la DGOJ. En estas plataformas, los usuarios pueden fijar límites de depósito, de apuestas, de pérdidas e incluso de tiempo de juego. Una forma sencilla de no perder el control y de gestionar mejor el dinero. También existe la autoexclusión. Es decir, la posibilidad de bloquear el acceso a la cuenta durante un periodo determinado o de forma indefinida, según lo que necesite cada jugador. Y a todo esto se suma la verificación de identidad en el registro, un paso clave que impide tanto el acceso de menores como el de personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).

La importancia de la información

Hablar de juego responsable pasa, sobre todo, por algo básico: información clara. Si el usuario entiende los riesgos y el funcionamiento real de esta actividad, será mucho más prudente a la hora de actuar. Es por eso que cada vez más casinos y casas de apuestas online están incluyendo contenidos educativos, desde cómo gestionar el presupuesto hasta consejos sencillos para no dejarse llevar por las emociones y, sobre todo, para poner límites antes de empezar a jugar. Al mismo tiempo, se intensifica la colaboración con entidades especializadas en prevención y ayuda a personas con problemas de juego, como la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR). No es un gesto simbólico. En la práctica, supone que quien lo necesite pueda acceder a orientación y apoyo de forma más directa y sin barreras innecesarias.

**Prohibido el acceso a los juegos a menores de edad o personas que, bien por voluntad propia, bien por resolución judicial, lo tengan prohibido.