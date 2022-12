Javier Esparza descarta Navarra Suma y quiere que UPN vaya en solitario en las elecciones forales

El presidente de UPN, Javier Esparza, apuesta por que la formación regionalista se presente en solitario a las próximas elecciones forales, por lo que no se reeditaría la coalición Navarra Suma que ha reunido en esta legislatura a UPN, PP y Ciudadanos.

Javier Esparza defenderá la postura de concurrir en solitario en una reunión del Comité Ejecutivo de UPN que se celebrará este lunes por la tarde.

En la misma línea, la parlamentaria foral de UPN Marta Álvarez ha señalado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que Esparza ha trasladado que «ésa es su apuesta».

No obstante, Álvarez ha señalado que «UPN tiene hoy una Ejecutiva en la que se va a tratar este tema, hay que respetar los tiempos de la dirección del partido y cuando se celebren esos órganos de dirección se sabrá». La parlamentaria foral ha señalado que esta decisión «tiene que pasar por el Consejo Político y no me corresponde a mí decir eso». «Mi opinión la daré esta tarde en la Ejecutiva», ha dicho.

La coalición «tenía fecha»

Marta Álvarez ha señalado que «la coalición de Navarra Suma tenía una fecha, después veremos cuáles van a ser las fórmulas a partir de que los órganos de UPN se pronuncien, pero la relación es muy buena y esperamos que siga siendo la forma de trabajar en lo que queda de legislatura».

Está previsto que Javier Esparza comparezca esta tarde ante los medios tras la reunión de la dirección del partido para informar sobre los asuntos tratados, según informa este lunes Diario de Navarra.

También ha hablado sobre esta cuestión el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, quien ha señalado que «habrá que ver qué dice» UPN respecto de la posición de Esparza. «En unas ocasiones él ha dicho una cosa y su partido otra, hay que esperar a qué ver dicen los órganos internos del partido. Nuestra intención es seguir liderando el Gobierno, en el entorno de los mismos socios, con una línea progresista, de convivencia. Esparza está debilitado internamente y no me meto en cuestiones internas», ha dicho.

Marta Álvarez ha respondido a Alzórriz que Esparza «ha ganado un congreso con una mayoría suficiente, tiene una Ejecutiva y un Consejo Político que están elegidos en ese congreso y que están con su presidente y por tanto, debilitado desde luego no está, eso es lo que quisieran el PSN y el señor Alzórriz».