Ayuso: «Queremos construir 15.000 viviendas públicas en esta legislatura»

PREGUNTA.- ¿Cuáles serán sus primeras medidas de Gobierno? Madrid sigue con los Presupuestos prorrogados.

RESPUESTA.- Sí, efectivamente. Pero estamos gestionando y llegando a todo. Y los Presupuestos se empiezan prácticamente en verano, así que tenemos que verlo.

P.- ¿Los va a desbloquear?

R.- Es que si no tendría que hacer dos leyes de Presupuestos seguidas, con un mes de diferencia, y hay que ser efectivos. Sí que vamos a empezar a bajar nuevamente impuestos.

P.- ¿Cuáles serán las primeras medidas fiscales?

R.- En el programa electoral llevamos deducciones para que las familias puedan conciliar, desgravarse por vivir con más personas, como los abuelos, o contratar a personas en el hogar, o para estudiar y trabajar a la vez. Vamos a ampliar los planes de vivienda. De hecho, ahora vamos a empezar a dar llaves, que me da mucha pena no haberlo hecho antes, pero hemos tenido muchas dificultades. Es la legislatura de la vivienda y vienen muchas medidas por delante.

P.- ¿Cuántas viviendas públicas va a construir en los próximos cuatro años?

R.- Estamos construyendo 6.600 y queremos llegar a 15.000. El Plan Vive, que queremos llevar a 40 municipios, está ya construyéndose en 12. Se puede ver y visitar, no son promesas. Y esto va unido al desbloqueo de desarrollos urbanísticos para ofrecer mucho más suelo y bajar así los precios. A esto se le añade que la formación profesional está creciendo de manera exponencial. Es un gran itinerario para quienes no quieren seguir estudiando o quienes, tras la Universidad, quieren volver a formarse. En el plano digital hemos detectado que hay decenas de miles de puestos de trabajo que no se cubren porque no hay personal cualificado. Vamos a revolucionar aún más la FP. Y en temas sociales tenemos además la construcción de la primera residencia de ELA del mundo, en el antiguo Hospital de Puerta de Hierro, implementaremos la tarjeta virtual sanitaria para que te puedas mover por cualquier región en España y que tu médico te pueda ir recetando fármacos o que puedas llevar contigo tu historial médico. Vamos a empezar masivamente con nuevos cribados de los cánceres más habituales, como de mama o de colon. Tenemos un gran programa y, como somos muy eficaces y trabajamos como apisonadoras, en cuanto conformemos el Gobierno en julio estaremos con los primeros plenos.