Illa refuerza las policías locales catalanas con 150 millones mientras el Gobierno congela a Madrid su plantilla

La Generalitat de Cataluña creará un fondo de 150 millones de euros destinado a la «ayuda y apoyo a las policías locales», para cumplir con la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña, que insta al Gobierno autonómico a mejorar «los medios de que disponen» (las policías locales). Así, el presidente catalán, Salvador Illa, pondrá en marcha mejoras materiales y salariales para las policías locales catalanas –que dependen de sus respectivos ayuntamientos–, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue impidiendo que Madrid capital pueda ampliar su plantilla policial, como exige el alcalde, José Luis Martínez Almeida.

El alcalde de Madrid lleva desde 2023 reclamando al Gobierno de Sánchez que le permita aumentar la plantilla de la policía municipal hasta un total de 7.000 efectivos de los alrededor de 5.600 actuales. Pero para poder hacerlo, necesita que el Gobierno aumente la tasa de reposición que quedó fijada en 125% en los presupuestos generales de 2023. Esa tasa es el tope al que tiene que someterse el ayuntamiento a la hora de promover nuevas contrataciones.

Hasta ahora, ni se han presentado presupuestos por parte del Gobierno Sánchez, ni se ha modificado la tasa de reposición, por mucho que lo haya reclamado el alcalde Almeida y, junto a él, también la portavoz socialista Reyes Maroto, así como la de Más Madrid, Rita Maestre, ya que ambas formaciones

Todos piden al Ejecutivo una solución para el déficit en la policía local madrileña. Y Sánchez ha amagado en alguna ocasión con resolverlo, «en cuanto se presenten los presupuestos». Así lo hicieron saber desde Moncloa, cuando anunciaron que iban a presentar presupuestos en 2025, pero, un año más, no hubo presentación de presupuestos, ni solución para la falta de efectivos policiales en la capital de España.

Ahora ya no hay ni compromisos del Gobierno, ni anuncios, ni Presupuestos Generales del Estado y, por supuesto, no se puede incrementar la plantilla de la Policía Municipal de Madrid hasta los 7.000 efectivos, sin tener límites prefijados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras, el también socialista Salvador Illa podrá echar mano de ese fondo con el que, además de mejorar las circunstancias y materiales de los que están dotadas las plantillas de policías municipales de su comunidad, también, según se recoge en el texto aprobado por la Comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament de Cataluña, se plantea para contribuir a los «gastos de personal necesarios».