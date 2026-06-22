El hombre de Zapatero en Venezuela calla con chulería sobre su papel en el rescate de Plus Ultra: «No voy a contestar»

Manuel Aarón Fajardo García, enlace entre el círculo de confianza del imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se ha negado a responder este lunes a las preguntas del PP en el Senado, donde le citó para comparecer en la comisión de investigación de la SEPI y explicar su papel en el rescate de Plus Ultra.

«No voy a contestar», se ha limitado a repetir una y otra vez, con chulería, el empresario canario con negocios en el país caribeño, a preguntas del senador del PP Antonio Luengo. Fajardo ha apelado a su «derecho a la privacidad y la intimidad» y ha guardado silencio sobre la batería de preguntas del Grupo Popular, pese a no estar investigado en la causa. En dicha comisión estaba obligado por ley a decir la verdad.

«El que oculta, calla», le ha reprochado Luengo al final de su intervención, criticándole su «falta de respeto» a la Cámara donde su padre es senador, el socialista Manuel Fajardo Palarea.

Fajardo García, empresario canario residente desde hace años en Caracas (Venezuela) e hijo del secretario cuarto de la Mesa de la Cámara Alta, Manuel Fajardo Palarea, es definido por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como «el hombre de Zapatero en Venezuela» o «la pieza de ZP» en el país caribeño.

Este conseguidor habría sido, según los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, el primer enlace entre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra -a la que la SEPI concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021 aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez- y el entorno del ex presidente socialista.

Durante su declaración ante el juez Calama en la Audiencia Nacional el pasado 17 de mayo, Zapatero reconoció su amistad con Manuel Aarón Fajardo y su padre, si bien negó tener relación profesional alguna con el empresario. «Fajardo le conozco, es amigo mío», admitió Zapatero.

«El señor Fajardo es hijo de un compañero amigo, senador (…) Tengo que decir, porque es la fama que le acompaña, que es un hombre muy brillante en el tema económico. Trabajaba para un fondo americano, un fondo muy importante, y en 2018 decide que Venezuela es un sitio donde tiene muchas posibilidades y por eso le conozco, porque se va a Venezuela y su padre me lo dice. Tengo una relación de amistad con él, sobre todo con su padre. Nunca he tenido ninguna relación comercial con él de nada, absolutamente de nada», enfatizó el ex líder del PSOE.

Preguntado por el juez si él formó «equipo» con el empresario valenciano Julio Martínez Martínez y el propio Fajardo, Zapatero señaló que esa expresión es de «confianza, pero no de equipo, ni político, ni económico, ni de nada, porque no he tenido ninguna relación» con Fajardo. Respecto a Julito Martínez, el ex presidente señaló que éste conocía también a Fajardo, «pues lógicamente está ahí». «Pero créanme, señoría, no tiene ninguna, ninguna sustancia, eso del equipo», insistió Zapatero.

«El puente con ZP»

El enlace de la dirección de la SEPI con Zapatero se estableció a través de Manuel Aarón Fajardo García, descrito por los propios investigados como «la pieza de ZP en Venezuela». Por ejemplo, el 28 de abril de 2020, Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, comunicó a Julio Martínez Sola, vicepresidente de la compañía: «Acaba de hacerse el puente con ZP». Al día siguiente, el vicepresidente de Plus Ultra contactó con Fajardo «de parte de Ramón Gordils», alto cargo del chavismo.

La conexión funcionó. El 16 de mayo de 2020, Fajardo indicó a Martínez Sola que se pusiera en contacto con Julio Martínez Martínez, presentado como el interlocutor directo de Zapatero. «Él te va ayudando», escribió Fajardo, precisando que «el equipo «lo formaban «el amigo» Martínez Martínez -el socio de Zapatero- y él mismo. «No voy a contestar», ha vuelto a decir Fajado en la comisión de investigación este lunes.