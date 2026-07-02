Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, se personará en el caso de las joyas que escondía Zapatero

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, se personará a través de la Abogacía del Estado en la pieza separada en la que la Audiencia Nacional investiga las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno. El juez instructor de la causa, José Luis Calama, ofreció hace días esta opción a Hacienda, por medio de la Abogacía del Estado.

El botín de joyas que escondía Zapatero no ha sido declarado a la Agencia Tributaria como un incremento patrimonial, y por ello la Abogacía del Estado, tras la petición de Hacienda, se personará este jueves en la causa abierta por la Audiencia Nacional.

Los servicios jurídicos del Gobierno serán acusación particular en la pieza separada del denominado caso Plus Ultra en el que Rodríguez Zapatero está imputado. Esta decisión adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido hasta en cinco ocasiones la inocencia de Zapatero.

Días atrás, el juez Calama ofreció a la Agencia Tributaria que se personara como acusación particular y «potencial perjudicada» por los hechos investigados a Zapatero en referencia a los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. El instructor de la causa afirmó que la naturaleza de los hechos que se investigan «revelan un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT», por lo que se pueden «ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes».

Las joyas de 1,3 millones

La reputada joyería Ansorena, tal y como informó en exclusiva OKDIARIO, valoró en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en una caja fuerte del despacho de Zapatero, después de que el juez Calama solicitara una tasación.

El instructor del caso que investiga al que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, ordenó el análisis de las joyas para «determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición», así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque «otros datos analíticos de interés», agregó.

Calama encargó el trabajo a una joyería «previa prestación de juramento o promesa» y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, «con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia».

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a «regalos de viajes».