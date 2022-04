Nadia Calviño fue la primera en sumarse a las fotos en favor de una mayor asistencia personal a los mayores para que pudieran realizar correctamente las gestiones con la banca. El avance de las operaciones on line ha dejado a este colectivo con dificultades para realizar trámites habituales y el Gobierno aseguró que ayudaría a los mayores para solucionar la brecha digital con dosis adicionales de asistencia personal. Pero lo cierto es que la ayuda en la banca ha sido más mediática que real, y en la propia casa del Gobierno, en Hacienda, no ha sido ni mediática. Los funcionarios denuncian ya que en la campaña de la Renta no se ha preparado ningún dispositivo adicional para ayudar a los mayores a sortear las gestiones on line.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado ya al Gobierno un dispositivo especial de atención a los mayores ante el inicio de la campaña de la renta, ya que la asistencia presencial sólo se presta en junio, por tercer año consecutivo desde el inicio de la pandemia, y muchas personas tienen problemas de acceso a los servicios telemáticos.

La campaña de la renta acaba de comenzar y concluirá el 30 de junio de 2022, aunque será a partir del día 3 de mayo cuando se pueda hacer la solicitud de cita previa para atención telefónica y el 5 de mayo se inicia la campaña telefónica (Plan Le Llamamos).

Los contribuyentes pueden hacer la declaración mediante la plataforma Renta y también se puede presentar por teléfono o a través de una app. Sólo a partir del 1 de junio se inicia la asistencia presencial en las oficinas, que es la fórmula elegida normalmente por los mayores, según ha explicado la Agencia Tributaria.

Y desde el CSIF advierten ya de que los primeros días de campaña las líneas telefónicas “se saturan para pedir cita y muchos mayores tienen muy complicado acceder a los servicios de cita por Internet. Por esta razón, y ahora que la pandemia ha entrado en una nueva fase, el sindicato pide que se destinen más recursos humanos a la atención diferenciada a las personas mayores, también en oficinas”.

“Exigimos un aumento de la plantilla actual -de unos 25.000 trabajadores-, 5.000 menos que la media de las cinco principales economías de la Unión Europea, y consideramos que es una cifra insuficiente para luchar de manera eficaz contra el fraude fiscal y la economía sumergida”, apuntan desde el sindicato.

Pero, a fecha de hoy, el mismo Gobierno que se hizo fotografías con el impulsor de la campaña “Soy mayor, no idiota¡”, Carlos San Juan, no ha movido un dedo para reforzar los servicios de asistencia personal en su propia casa y en la gestión fiscal más compleja que realizan todos los contribuyentes.

La historia es incluso más llamativa que la vivida con las gestiones frente a la banca. Porque, pese a las múltiples fotos de Nadia Calviño con Carlos San Juan, a la hora de la realidad, el Gobierno dio un esquinazo a la iniciativa del PP para acabar con la brecha digital en los servicios bancarios. El PP quería que se aprovechara la tramitación de la reforma de la ley de protección a los consumidores para utilizar las oficinas y equipos de Correos para garantizar la presencia física de empleados que asistieran en cada pueblo a los mayores en sus operaciones bancarias y los socialistas salieron en dirección contraria. Oportunidad perdida.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, no renunció a las fotos con el ya mediático Carlos San Juan. Calviño, de hecho, aseguró que «las personas mayores no están teniendo el servicio que merecen» por parte de los bancos. Es más, anunció un catálogo «eficiente» de medidas para garantizar la inclusión financiera de las personas inmersas en la brecha digital.

Las palabras de la vicepresidenta fueron lanzadas cuando volvía a la sede del Ministerio de Economía. El mismo momento en el que aprovechó para saludar en la puerta al jubilado Carlos San Juan, quien acudía en ese momento para entregar las 600.000 firmas que había conseguido sumar en su campaña ‘Soy mayor, no idiota’.

Pero la propuesta del PP de dotar de medios presenciales de Correos a los mayores para que puedan realizar las gestiones bancarias ha sido tumbada por el Gobierno. La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Riolobos, denunció, de hecho, que el Ejecutivo rechazase la propuesta para aprobar por ley la exigencia del PP para que “la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las entidades bancarias presten sus servicios financieros, a través de las oficinas de Correos, para dar cobertura suficiente en el medio rural, donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos”.