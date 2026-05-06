Sigue en directo la rueda de prensa de Grande-Marlaska y Mónica García por la llegada a España del crucero con un brote de hantavirus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerán en el Palacio de la Moncloa hoy, miércoles 6 de mayo, a partir de las 13:15 horas, tras la reunión presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa con motivo de la crisis del crucero con un brote de hantavirus.

El motivo de esta comparecencia es la llegada a Islas Canarias del crucero con el brote de hantavirus en su interior, que ha dejado 3 fallecidos. España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del barco, que se encuentra en situación grave.

En la reunión presidida por el líder del ejecutivo, también han asistido el ministro de Transportes, Óscar Puente; y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aunque lo han hecho de forma telemática.