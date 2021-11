“Buenas noches. Esta es la noticia del día, se me acusa de un delito de denuncia falsa (por el móvil y no por la agresión). Yo estoy en mi casa, esto es totalmente mentira, pero cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Imagino que me cesarán fulminante, a ello estoy esperando para poder hablar con libertad y defenderme de lo que se me acusa”. Este mensaje ha corrido como la pólvora entre los trabajadores penitenciarios. Se le atribuye a la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena, quien en septiembre denunció haber sido víctima de una brutal agresión a las puertas de su casa vinculada con su inminente declaración como testigo por la reducción de un preso a manos de sus compañeros funcionarios.

Ahora la Guardia Civil la investiga a ella por presuntamente simular las amenazas y quién sabe si el ataque de unos cuantos encapuchados. OKDIARIO ha podido saber que, pese a negarse a declarar, la funcionaria que recibió respaldo público del ministro Marlaska, se mantiene en lo denunciado en septiembre, denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

La funcionaria, que en su día fue calificada por el ministro del Interior como “una verdadera funcionaria”, fue detenida cuando salía de su casa el pasado miércoles por la mañana y conducida a las dependencias de la Guardia Civil en Villena. La mujer ya conocía el lugar. Hace dos meses y medio, llegaba a esas mismas instalaciones, pero con un rol bien distinto: acudía a denunciar una terrible agresión digna de matones mafiosos.

OKDIARIO ha podido saber que tras la detención producida en las últimas horas esta mujer fue asistida por un abogado de oficio quien le recomendó no responder a ninguna de las preguntas de los agentes. Como ella misma dice en su mensaje a los compañeros de profesión, se la investiga precisamente por los mensajes amenazantes que ella mismo relató en septiembre haber recibido. Pese a convertirse en investigada por un presunto delito de simulación de delito, los investigadores creen que ella misma se mandó los mensajes. OKDIARIO ha podido saber que ella insiste en lo declarado en septiembre, así que lo importante es entonces recurrir a sus palabras exactas, contenidas en la denuncia que ahora cree la Guardia Civil que se inventó y que obra en poder de este periódico.

Su denuncia íntegra

La funcionaria, que responde a las iniciales C.F.N. y que tiene 47 años, explicó a los agentes que “el viernes día 3 de septiembre acudió a trabajar a su oficina y que entró hablando con el teléfono móvil y que no recuerda si lo dejó en el cajón o en la mesa y que cuando acabó su jornada laboral no encontró el teléfono donde lo había dejado”. La funcionaria de la cárcel de Villena explicó a los agentes que tres días más tarde, a las 7 de la mañana del día 6, al salir de su casa “pudo observar cómo dos varones iban hacia ella hasta que “la sujetaron por detrás, inmovilizándola. Uno de los varones se le acercó a la denunciante y le dijo “MAÑANA CALLADITA” y a continuación la misma persona le ha golpeado con el puño en el lado derecho de la cara”, fue la propia trabajadora la que le dio a los guardias civiles que cree que ambos hechos están vinculados.

Por cierto, la trabajadora dijo sólo haber sido atacada por dos personas, pero aseguró que eran mínimo cinco porque “los vi corriendo en diferentes direcciones”. Eso sí, de ellos sólo pudo contar que medían 1’80 y vestían pantalones vaqueros azules largos. Eso y nada es lo mismo a la hora de identificar posible sospechosos.

La funcionaria añadió entonces que también venía siendo amenazada a través de mensajes desde mediados de agosto, pero claro, al haber desaparecido el móvil no pudo mostrar los mensajes originales, sino unas copias a las que también ha tenido acceso este periódico. Este hecho ya les pareció sospechoso a los agentes así que indagaron hasta concluir que lo del robo del móvil podría ser una estratagema para ocultar lo que ellos sospechan: que los mensajes se los mandó ella misma.

Ahora, investigada y en su casa, se ha tomado unos días para que las aguas se calmen en prisión, ella insiste en su versión y añade que “nunca delaté a ningún compañero”, afirmación sujeta a interpretación. Si C.F.N. se inventó todo y ella escribió los mensajes, en ellos aparecieron los nombres de un delegado de una asociación a la que ella había pertenecido y que es incómoda para Instituciones Penitenciarias desde el momento de su creación: Tu Abandono Me Puede Matar.

Ahora esta mujer asegura que espera para saber si es destituida o no de su cargo o si se le abre algún expediente. Asegura que no es momento de hacer declaraciones, pero que éstas llegarán y que si definitivamente es destituida podrá hablar libremente sobre todo lo ocurrido.