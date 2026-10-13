Feijóo se hace la foto con Morante en el Wellington para alcanzar la gloria el 29-N: “Lo mejor está por venir”

El maestro Morante de la Puebla no abrió la puerta grande de Las Ventas a la primera. De hecho, tardó 30 años en hacerlo. Los que van desde su presentación en la Catedral del toreo el 23 de abril de 1995 hasta la histórica faena del 8 de junio de 2025 en la Corrida de la Beneficiencia.

Y tres décadas son también el largo tiempo que lleva España sin desalojar de la Moncloa a un presidente del Gobierno con la mayor expresión de la democracia, las urnas. Este es precisamente el certero objetivo, el gran reto que se ha marcado el equipo Feijóo para las elecciones del 29-N, según trasladan fuentes de Génova.

Felipe González, cercado por la corrupción como una precuela del sanchismo, es el último inquilino que salió de la Moncloa tras caer en unas elecciones generales, las que perdió frente a José María Aznar en 1996. Luego, el hoy presidente de FAES cedió el testigo a Mariano Rajoy y no repitió como candidato para las elecciones de 2004.

En aquellos comicios, marcados por los atentados terroristas de 11-M, ganó el imputado José Luis Rodríguez Zapatero, quien estaría en el Gobierno hasta 2011, cuando dio paso a Alfredo Pérez Rubalcaba, el candidato socialista que fue derrotado en las urnas por Rajoy en plena crisis económica. Y a este último no lo sentenciaron elecciones algunas, sino la moción de censura -previa sectaria morcilla en la sentencia del caso Gürtel- que llevó a Pedro Sánchez al poder a mediados de 2018.

Cuando Morante abrió la Puerta de la Grande por primera vez, salió después al balcón del Hotel Wellington para festejarlo con sus seguidores. Este sábado, antes que el maestro enfilara el camino de Las Ventas para la corrida del Día de la Hispanidad, recibió la visita del líder del PP y ambos se fotografiaron en ese mismo balcón, atalaya de la gloria taurina.

Feijóo con Morante en el balcón del Wellington. (Foto: Diego Puerta/PP)

Entretanto, es Feijóo quien aspira a salir a otro balcón, el de Génova 13, para celebrar un cambio de Gobierno en España. Dentro de sólo 48 días. Dicen en su círculo más cercano que el de Os Peares quiere hacer historia, como Morante, «un torero de corte clásico pero eficiente» en el albero.

«Feijóo no es nueva política. Ni pretende serlo. Pero ha demostrado solvencia en la gestión y capacidad para ganar a la izquierda cuando los ciudadanos son llamados a votar», recalcan las fuentes de Génova. Cuatro mayorías absolutas en Galicia y una victoria insuficiente en las generales del 2023, le avalan.

Ahora, el presidente del PP tiene ante sí una segunda oportunidad, tal vez la última, de tocar la gloria política. Sólo lo hará si es capaz de derrocar en las urnas a un presidente del Gobierno, algo que no sucede en España desde hace tres décadas.

La foto con Morante de la Puebla es ya un taslimán para los spin doctorsr del candidato popular. Porque el Genio de la Puebla «no es sólo un torero, es un icono nacional», arguyen.

Tras hablar de actualidad y de toreo con el matador sevillano antes de su faena, Feijóo se desplazó a Las Ventas para seguir la corrida, dándose su propio baño de masas, el que Sánchez no puede. No obstante, el mayor trofeo se lo llevó Ceuta por su resistencia ante los invasores.

Con la bendición del diestro cigarrero, el jefe de la oposición está más cerca de expulsar de la Moncloa a un presidente socialista 30 años después. «Ha sido muy especial acompañar hoy al maestro Morante antes del paseíllo en Madrid. Y más aún asomarme con él a ese balcón que es ya todo un símbolo para la afición taurina. Espero que hayáis pasado un gran día de nuestra Fiesta Nacional. Lo mejor está por venir», escribió Feijóo en redes sociales. Ahora, es el turno de la mayoría silenciosa en la fiesta de la democracia.