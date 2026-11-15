Santiago Benjumea y los expertos en psicología coinciden: «Con una persona con la que llevas mucho tiempo has desarrollado respuestas compensatorias»

Al principio de una relación, la presencia de esa persona puede despertar una emoción difícil de disimular. Cada encuentro genera ilusión, cualquier mensaje provoca entusiasmo y compartir tiempo parece suficiente para mantener la felicidad. Sin embargo, cuando pasan los años, esa intensidad parece disminuir y la pareja puede llegar a formar parte de una rutina más. Para explicar este fenómeno, el doctor en Psicología Santiago Benjumea, en ConPdePodcast, habla de las respuestas compensatorias y de cómo pueden modificar nuestra percepción del enamoramiento.

Su explicación plantea una paradoja bastante habitual: una persona puede dejar de sentir la emoción inicial con la misma intensidad y, aun así, experimentar un enorme vacío cuando pierde a su pareja. Esto sucede porque, según el experto, el organismo desarrolla mecanismos que regulan las reacciones emocionales y contrarrestan parte de la excitación que provocan determinados estímulos. En una relación duradera, esa compensación puede hacer que la presencia del otro parezca menos estimulante o incluso pase inadvertida. No obstante, que disminuya la intensidad de las sensaciones no significa necesariamente que haya desaparecido el vínculo afectivo. De hecho, comprender este proceso permite distinguir entre la habituación emocional, la estabilidad de una relación y la importancia que una persona puede llegar a tener en nuestra vida.

Las respuestas compensatorias explican por qué cambia el enamoramiento

Santiago Benjumea utiliza el concepto de respuestas compensatorias para explicar por qué las sensaciones experimentadas cuando se inicia una relación no permanecen inalterables con el paso del tiempo.

«Cuando dos personas empiezan a conocerse, todavía no se han desarrollado plenamente esos mecanismos de compensación. Por eso, la reacción emocional ante la presencia del otro puede sentirse especialmente intensa», menciona el experto.

Sin embargo, cuando la convivencia y el conocimiento mutuo se prolongan, el organismo desarrolla respuestas que contrarrestan parcialmente esa excitación inicial. El resultado es que la experiencia emocional puede perder intensidad, aunque el estímulo que la provoca siga teniendo la misma importancia.

El psicólogo explica que la reacción inicial puede continuar siendo fuerte, pero las respuestas compensatorias actúan reduciendo su efecto. Es como si el organismo intentara recuperar un equilibrio para evitar permanecer constantemente en un estado de excitación.

En palabras del experto, no es posible estar enamorado toda la vida con la misma intensidad, porque también hay que trabajar, atender las responsabilidades y desenvolverse en las actividades cotidianas. La emoción necesita adaptarse a la realidad de una relación que deja de ser una novedad.

La pérdida de interés en la pareja

Uno de los aspectos más interesantes de la reflexión de Benjumea es la diferencia entre lo que sentimos cuando estamos con alguien y lo que experimentamos cuando esa persona deja de estar presente.

Con los años, la familiaridad puede hacer que la pareja se vuelva casi invisible en determinados momentos. Sus gestos, su voz, sus costumbres y su compañía forman parte de un escenario cotidiano que ya no despierta la misma sorpresa. Esto puede interpretarse equivocadamente como una pérdida absoluta de atracción o de sentimientos.

Sin embargo, el experto señala que la disminución de la intensidad emocional no implica necesariamente que la persona haya dejado de ser importante. Las respuestas compensatorias pueden estar reduciendo la experiencia consciente de esa emoción, sin eliminar el vínculo que se ha construido.

De ahí surge una situación paradójica: mientras la pareja permanece a nuestro lado, podemos acostumbrarnos tanto a su presencia que no valoramos lo que representa. Pero cuando desaparece, el impacto emocional puede ser enorme.

¿Qué son las respuestas compensatorias según la psicología?

Desde PsicoUNED definen la respuesta compensatoria como una respuesta condicionada clásicamente que presenta un signo contrario al de la respuesta incondicionada provocada por un estímulo determinado.

«Su función consiste en contribuir a regular la homeostasis del organismo, es decir, mantener cierto equilibrio interno frente a estímulos que producen cambios», comentan los especialistas.

La explicación de Benjumea utiliza este concepto para interpretar cómo las experiencias emocionales prolongadas pueden generar mecanismos de regulación. No obstante, conviene distinguir entre los ejemplos experimentales descritos por PsicoUNED y su aplicación explicativa al ámbito de las relaciones sentimentales.

La importancia de sentirse comprendido en una relación duradera

Más allá de la intensidad del enamoramiento, la calidad de la relación también depende de cómo se comportan las dos personas y de si sienten que reciben apoyo emocional. Sobre este aspecto aporta información el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada.

Un estudio realizado por investigadoras de este centro, en colaboración con la Universidad de Almería y la Universidad de Texas en Austin, destaca que sentirse comprendido, validado y cuidado por la pareja influye en el bienestar individual y en la estabilidad de la relación.

El equipo adaptó y validó al español la escala PRIS-SA, una herramienta que permite evaluar hasta qué punto una persona percibe que su pareja responde a sus necesidades emocionales.