Turner (ACS) modernizará las instalaciones de la sede central mundial de Lubrizol en Estados Unidos

Turner, filial de ACS, ha sido seleccionada para modernizar la sede central mundial de Lubrizol en Wickliffe, Ohio, como parte de la inversión multimillonaria de la empresa en sus operaciones del noreste de este estado del cinturón industrial de Estados Unidos.

El proyecto incluye mejoras en las instalaciones de laboratorio, la ampliación de las capacidades de innovación y un nuevo «Lubrizol Experience Center». Otras mejoras son los espacios de trabajo interactivos, las cafeterías renovadas y un espacio polivalente para reuniones y eventos.

La inversión reunirá a más de 1.000 empleados de Lubrizol de sus sedes de Wickliffe y Brecksville en un único campus, lo que reforzará la colaboración y respaldará la innovación continua de la empresa. La compañía estadounidense es una de las filiales más destacadas de Berkshire Hathaway en el campo de la química industrial.

«Estamos encantados de colaborar con Lubrizol en esta importante inversión en su sede central mundial», afirmó Jack Kellogg, director de proyectos de Turner. «Este proyecto creará un entorno que fomente la innovación, la colaboración y el desarrollo de las personas que impulsan el éxito de Lubrizol. Estamos deseando trabajar con el equipo del proyecto para hacer realidad esta visión».

La construcción se llevará a cabo por fases a lo largo de dos años, y se prevé que el proyecto finalice en 2028. Para ACS, el contrato representa un avance estratégico en Estados Unidos. Norteamérica se ha posicionado como una de las regiones estratégicas para la multinacional española, que cuenta con un peso singular debido a su división de soluciones integrales Turner.