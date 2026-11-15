Cerca de 600 asistentes se reúnen en Madrid para abordar cómo transformar el éxito empresarial en patrimonio

La empresa y la carrera profesional como motores de creación de patrimonio, los criterios para invertir con fundamento y las perspectivas económicas para 2027 han centrado esta mañana la segunda de tres jornadas celebradas en Madrid, que ha congregado a cerca de 600 personas.

La sesión, dedicada a la estrategia patrimonial y a los referentes empresariales, ha combinado conversaciones, análisis y contenidos prácticos para conectar el desarrollo profesional con la planificación de las inversiones.

Uno de los momentos centrales ha sido «La Vaca Lechera», una conversación entre Luis Monge Malo y Diego Moya, CEO de Vibex, sobre el papel de la actividad empresarial y la carrera profesional como grandes multiplicadores del patrimonio. El encuentro ha abordado desde el crecimiento comercial hasta la estructura societaria, dos elementos que vinculan la evolución de un negocio con la construcción de patrimonio.

El protagonismo femenino ha tenido un espacio propio en el panel de expertas Vibex, una mesa redonda con mujeres referentes que ha culminado con un reconocimiento a todas las mujeres presentes en la sala.

La vertiente práctica ha llegado con Eric Sánchez, CEO de Reentail, que ha dirigido una sesión sobre planificación de inversiones. Su intervención se ha centrado en los números, las alternativas disponibles y los criterios que permiten tomar decisiones de inversión con fundamento.

La mirada hacia el próximo año la ha aportado Marian Fernández, de Andbank España, con la sesión «El Mapa del Dinero», en la que ha compartido su análisis sobre hacia dónde podría dirigirse el capital en 2027.

La jornada ha comenzado a las 9:00 con el reencuentro de los grupos de trabajo de los asistentes y un repaso de los contenidos del primer día a cargo de Diego Moya. Esta segunda mañana ha situado en el centro del encuentro una cuestión común a empresarios, profesionales e inversores: cómo conectar la generación de ingresos con una estrategia patrimonial a largo plazo.