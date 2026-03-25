Feijóo acorrala a Sánchez: «No es usted un dictador, ¿o sí?»

Alberto Núñez Feijóo se ha preguntado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si «no es usted un dictador, ¿o sí?». Lo ha hecho durante su intervención en el Congreso, tras la comparecencia, este miércoles, del líder del Ejecutivo para explicar su posición por la crisis provocada por la guerra de Irán.

El presidente del PP le ha echado en cara que el Gobierno no haya aprobado los presupuestos por la guerra: «Tres años sin ellos y se esconden tras un conflicto de hace tres semanas», ha evidenciado Feijóo, que ha calificado la estrategia de Sánchez de «tomadura de pelo».

En esta línea, el popular ha evidenciado las prácticas del Gobierno con el Congreso de los Diputados y ha ejemplificado cómo, en el último decreto aprobado por el Ejecutivo, Sánchez pretende que la Cámara le autorice a modificar las cuentas prorrogadas para ampliar los créditos sin límite: «Y sin ni siquiera lo esconde».

«Lo de aprobar presupuestos nuevos, no, pero incluir cambios en las cuentas prorrogadas, sí». «Qué cinismo», ha completado. Feijóo, muy crítico, ha dejado claro que Sánchez «no tiene derecho» a menospreciar a la Cámara que representa a la soberanía nacional y se ha preguntado: «No es usted un dictador, ¿o sí?»

Feijóo le ha reprochado al líder del Ejecutivo que no se haya llevado al Congreso ni el Plan de Rearme, que «compromete miles de millones de euros» ni el envío de militares españoles a zona de guerra, o que haya mandado a Chipre «a nuestra mejor fragata militar cargada de torpedos» sin el aval de la Cámara. «Su verdadero lema no es NO a la guerra. Es NO al Congreso» y ha dejado claro cuál es el lema del PP: «No a la guerra y no a usted, señor Sánchez», ha completado.

Además, le ha detallado la situación del presidente en España: «Tiene un conflicto en su casa, dentro de su partido, en su propio Gobierno y con las Cortes Generales, que las ignora, y al poder judicial le insulta, igual que a los medios de comunicación, que los quiere censurar».

Los presupuestos «eran fundamentales»

El líder de la oposición ha recordado cómo, en el año 2022, para la ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, los presupuestos generales del Estado «eran fundamentales para mandar un mensaje de estabilidad».

«Estoy deseando que nos explique qué urgencia tiene usted que no tenga el presidente de Ucrania», ya que Zelenski ha logrado aprobar sus presupuestos durante los cuatro años que ha durado la guerra de Putin.

«¿En qué cabeza cabe querer afrontar una crisis mundial con los presupuestos de hace cuatro años?», se ha preguntado Feijóo en la tribuna de oradores. «No cabe ni en la suya, la razón es porque si los trae, serían rechazados», ha completado.