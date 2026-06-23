Expectación en el PSOE: Page y Felipe González comparecen juntos hoy en el acto ‘España, su presente y su futuro’

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, son probablemente los pocos socialistas con «autoridad moral» dentro de la familia del PSOE que a la vez comparten la «condición» de ser los más críticos con Pedro Sánchez en la familia socialista. Ambos coinciden este martes en un acto para celebrar el 50 aniversario de la Federación de Empresarios de Toledo, FEDETO, en un evento que ha desatado las especulaciones y la expectación en el socialismo, tanto entre los que se consideran críticos a Sánchez como entre la mayoría oficial que sigue al dedillo las consignas dictadas por el líder socialista.

González, como una voz autorizada del pasado, y García Page, como el único cargo socialista que no se corta a la hora de discrepar de la versión oficial dictada por Sánchez y que incluso se atreve a criticar la gestión del líder, tienen que esbozar mano a mano su visión de España, su presente y su futuro ante el empresariado toledano y la expectación de sus correligionarios.

Bajo ese título, ambos, que hasta la fecha han guardado silencio tras conocerse la condena a 24 años de prisión dictada por el Tribunal Supremo contra el ex ministro José Luis Ábalos, otros 19 para su ex asistente, Koldo García Izaguirre, y la pena atenuada para el empresario Víctor de Aldama, de 4 años y medio, tienen previsto dar su opinión sobre la situación que atraviesa el PSOE, con el ex ministro y ex secretario de organización condenado, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero con un panorama muy delicado tras sus imputaciones por presuntos delitos de corrupción, o después de los últimos detalles conocidos del caso cloacas del PSOE, con la «fontanera» Leire Díez disputándole protagonismo y titulares a Zapatero.

La cita es a las 18:30 horas, en un conocido hotel en la ciudad de Toledo. Y fuentes del entorno de ambos líderes socialistas aseguran que «están dispuestos a decir, como siempre, desde la libertad de expresión que les asiste, lo que piensan» de toda la vorágine judicial que rodea al PSOE, del empeño de Pedro Sánchez de agotar la legislatura contra viento y marea «y de lo que sea menester».

Tanto Felipe González como Emiliano García-Page se han manifestado partidarios de un hipotético adelanto electoral que Sánchez no está dispuesto a acometer, según ha venido reiterando en sus últimas apariciones públicas. Por su parte, Page también ha negado uno de los argumentos que en más de una ocasión han puesto en circulación desde la cúpula del PSOE, cuando no desde el propio Gobierno de Sánchez, sobre el supuesto lawfare que detectan en la Justicia española.

Discrepancia absoluta con Sánchez

Page y González son algunas de las voces más mediáticas del PSOE. Ellos han venido manifestando hasta la fecha su discrepancia absoluta con la línea política emprendida por Pedro Sánchez en la presente legislatura, que el jefe del Ejecutivo arrancó pactando una amnistía para los líderes independentistas del 1 de octubre rechazada de plano por el ex presidente González. Page, por su parte, también ha rechazado todos los acuerdos en materia de financiación o de cualquier otra índole que suponga «privilegios» para Cataluña o para el País Vasco.

Las posiciones de ambos siempre han sido casi una enmienda a la totalidad de la línea política marcada por Sánchez. Por si fuera poco, el ex presidente González incluso ha señalado a Page como el candidato «idóneo» para suceder a Pedro Sánchez al frente del PSOE». Por ello, afines (críticos a Sánchez) y contrarios (quienes siguen la línea oficial marcada por Sánchez) no quieren perder detalle de lo que este martes van a decir en su mano a mano, hablando de España ahora y de su futuro inmediato.