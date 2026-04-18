El éxodo venezolano llena la Puerta del Sol casi dos horas antes del encuentro con Corina Machado para pedir «elecciones libres»

La céntrica Puerta del Sol se ha convertido este sábado en el epicentro del clamor contra el chavismo, con cientos de venezolanos concentrados casi dos horas antes de la cita prevista con María Corina Machado y el presidente electo Edelmundo González, para pedir elecciones libres en Venezuela.

Bajo un ambiente cargado de expectación y simbolismo, los asistentes no solo aguardan el arranque de la protesta, sino también uno de los momentos más destacados de la jornada: el encuentro con la Nobel de la Paz, tras haber recibido Corina Machado la Medalla de Oro y González la Medalla Internacional, por parte de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso.

Desde primera hora de la tarde, grupos de venezolanos residentes en España, muchos de ellos portando banderas nacionales y pancartas contra la narcodictadura chavista de Nicolás Maduro, han comenzado a concentrarse en los alrededores de la plaza. Mientras tanto, Sol sigue recibiendo a decenas de personas que se suman a una convocatoria que, todo apunta, será multitudinaria. Unas impactantes imágenes que comienzan a viralizarse en redes sociales.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! 🚨🇻🇪 URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! 🇻🇪 🇺🇸 🇪🇸 Así se encuentra la Puerta del Sol de Madrid, en apoyo a la líder de Venezuela Maria Corina Machado y al presidente Electo Edmundo González. 🔴 ¡LLENAZO TOTAL EN MADRID EN APOYO A LA LÍDER!🔴 pic.twitter.com/4zaDsDu2sP — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) April 18, 2026

Los cánticos y consignas contra el chavismo se han ido intensificando, en una muestra de unidad de la diáspora venezolana en Madrid, la más grande de toda Europa con alrededor de 250.000 exiliados, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). «¡Fuera Delcy!», son algunas de las proclamas de los manifestantes en alusión a la presidenta interina Delcy Rodríguez, vicepresidenta con el régimen de Maduro, sobre la que Corina Machado ha expresado que representa «el caos, la violencia y el terror». Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este sábado en Barcelona que viajará a Venezuela para reunirse con Rodríguez.

Venezuelans in Madrid chanting they want Delcy Rodriguez out! They don’t see her as their president. Everyone here is waiting for Maria Corina Machado to arrive in a couple of hours who they want to lead their country pic.twitter.com/7ns8P64dSQ — Catherine Ellis (@Cat_lucy1) April 18, 2026

El acto de entrega de la Medalla de Oro a Machado ha generado una gran expectación entre los asistentes, que consideran a la dirigente como uno de los principales referentes de la lucha por la democracia en Venezuela. Según diversas organizaciones de derechos humanos, decenas de miles de venezolanos han sido víctimas directas de la represión política: torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales documentadas por organismos internacionales, que apuntan a una estrategia sistemática de control social.

Fuentes de la organización han señalado que la elevada participación refleja «el hartazgo de millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país» y que ahora buscan visibilizar su situación en el ámbito internacional. Madrid, y en concreto la Puerta del Sol, se ha convertido así en un punto de encuentro simbólico para este éxodo. Una imagen que contrasta con Barcelona, donde se encuentran reunidos los líderes prochavistas que están en contra de la intervención de EEUU en Venezuela.

La presencia de Corina Machado en la capital española bloquea cada calle que atraviesa y cada institución que visita, despertando una ola de apoyo, muestras de cariño y emotivos encuentros con la líder de personas de su círculo que llevaban años sin poderse estrechar en un abrazo.