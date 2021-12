Martes pasado por la mañana: Madrid propone reducir el tiempo de cuarentena siguiendo la estela eficaz de otros países. Miércoles por la tarde: la ministra Carolina Darias lleva al Consejo Interterritorial de Sanidad la medida, aunque -explican con todo detalle fuentes del Gobierno regional- no la tenían prevista ni siquiera en los pasos formales para incluirla en el orden del día. En las 36 horas que median entre la propuesta de Madrid y la aparición de Darias ante los consejeros autonómicos, Moncloa y el ministerio de Sanidad mueven sus hilos políticos y, sobre todo, mediáticos para que la medida parezca iniciativa suya. «Ahora todos quieren ser Ayuso», afirma Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en esta entrevista a OKDIARIO.

Es la última muestra, para Ruiz Escudero de un Gobierno -el de Sánchez- que le perdió el pulso a la pandemia de Covid y va a rebufo de las decisiones de Madrid: «Lo digo con humildad, pero es así. Madrid va por delante y el Gobierno por detrás. Primero nos critica y a las pocas horas hace suyas nuestras iniciativas».

Ruiz Escudero recibe a ‘Hoy Responde’ de OKDIARIO en su despacho. «Lo conoce ya toda España por televisión», dice, pero, al natural, llama la atención por lo pequeño y austero que es. En esos apenas 30 metros cuadrados de ventanales antiguos se han tomado las decisiones más difíciles de la pandemia. «He pasado más tiempo aquí que en mi casa. Nos ha faltado dormir».

Ahora afronta la sexta ola. Y cuando dice «sexta ola», casi suspira profundamente, como recordando todo lo vivido hasta llegar aquí durante estos eternos 21 meses. Es la sexta ola de esta variante Ómicron endiabladamente contagiosa de la que -parece- pocos se van a librar, pero que es -objetivamente- menos grave: menos hospitalizaciones, menos UCIs, menos muertes.

«La sexta ola está aún en una situación de crecimiento epidemiológico. Sí detectamos las primeras señales de que se ralentiza sobre todo con la incidencia acumulada a siete días, que es la que nos marca lo que ocurre después con la de 14. Esperemos que la próxima semana empecemos ya a hacer ese pico de contagios y a nivel asistencial sí está controlada».

Nochevieja particular, sin macrofiestas, con 7.000 personas en Sol para las uvas («el ayuntamiento propuso 16.000») y el ocio nocturno abierto pero «con unas reglas estrictas que tienen que cumplir». Paso a paso, lo siguiente será saber si, como está previsto, se celebra la Cabalgata de Reyes. Del alcalde Almeida es la decisión final. Y el 10 de enero la vuelta al cole: «Con variantes tan explosivas como Ómicron es bueno tomar la decisión lo más cercana a esa fecha», dice el Ruiz Escudero. «Nosotros lo haremos a principios de la semana que viene. Hay dos escenarios: vuelta a la normalidad presencial o vuelta mixta con parte presencial y parte no presencial».

Y así arrancamos 2022, un año más en pandemia. El Covid evoluciona pero Sánchez no. «El presidente del Gobierno no tiene nada de lo que presumir», dice el consejero tras haber visto el autobombo de Sánchez, esta semana, al hacer balance del año que acaba. «Estamos muy acostumbrados -señala- a que haga esto. Si va bien la cosa es gracias a mí [por Sánchez] y al Gobierno de España y si va mal la culpa es de las comunidades autónomas». «¿Ya sabe usted lo que es la co-gobernanza?», le preguntamos. Y responde rotundo: «No».

El presidente Sánchez presumió de los niveles de vacunación en España: «No es mérito de Sánchez. El músculo de la vacunación lo han puesto las comunidades autónomas». Y presumió de mascarillas: «Nos criticaron cuando repartimos 12 millones de mascarillas a los madrileños. El Gobierno llegó a decir que eran demasiado buenas esas mascarillas».

«Todos quieren ser Ayuso»

Ómicron ha venido por Navidad a desestabilizar aún más la tambaleante política económica de Sánchez, Calviño y Díaz. «Ahora todos quieren ser Ayuso», dice el consejero tras escuchar a dirigentes socialistas locales y autonómicos esta semana hablar de la necesidad de combinar el cuidado de la salud y el de la economía. «Hemos estado permanentemente señalados estos meses poniendo a Madrid en el foco y criticando todo lo que hacíamos para luego hacerlo suyo».

El tsunami electoral de Ayuso el 4 de mayo hizo ver a muchos en el PSOE (y también en el PP) las orejas al lobo. El camino a seguir está claro y lo marcó Madrid: «Nosotros siempre hemos defendido que las restricciones hay que establecerlas cuando sean necesarias y no con carácter general y en todo momento. Y eso de que las restricciones son buenas y las aperturas malas… no .. Lo que hay que hacer es que el control de los contagios sea bueno y la respuesta asistencial sea mejor todavía».

Pero Ruiz Escudero ve aún a Sánchez, a la ministra Carolina Darias y cía. por detrás del virus, por ejemplo, en el hecho de focalizar la sexta ola en los contagios. «La pandemia va evolucionando y, por tanto, los indicadores (la incidencia a 14 días) que usamos y las medidas a adoptar tienen también que evolucionar», dice.

Va tan retrasada la ministra Darias que desde hace 20 días no actualiza los datos de vacunación de Madrid. Eso que ustedes oirán decir en TV a algún tertuliano deseoso de atizarle a Ayuso en cuanto oye «Madrid». Ruiz Escudero le pidió, de nuevo, los datos a la ministra en el Consejo Interterritorial del miércoles. Y eso que estamos en la era digital y a un click de todo «aunque -señala el consejero- hay un proceso técnico complejo detrás… pero ya son 20 días de retraso». A la ministra Darias le pilla esto unas décadas atrás, en plena era analógica, y colapsa.

Atención Primaria: «No hay colapso»

Hablando de colapsos. El Colegio de Médicos de Madrid denunció la semana pasada el «colapso» de la Atención Primaria en Madrid. El consejero Enrique Ruiz Escudero lo niega: «Todos los niveles asistenciales de primer contacto -SUMMA, Atención Primaria y Urgencias hospitalarias- están ahora con un nivel muy alto de actividad. Estamos en 300.000 personas por día cuando lo habitual es atender a 200.000-220.000. No hablaría de colapso. Lo que hay es mucha actividad». Madrid ha creado nuevos circuitos asistenciales alternativos y ha descargado a los profesionales sanitarios de los trámites burocráticos (citas, altas y bajas…) para que se encargue personal administrativo.

El consejero explica también la situación en la Atención Primaria por el calendario de fiestas y puentes de diciembre: «Cuando hay festivos, las vueltas de festivos son complicadas. Lo notamos el lunes pasado [día 27] y lo notaremos el día 3». Pero colapso, no. Como también dice el consejero Enrique Ruiz Escudero que es falso que Madrid esté a la cola de gasto sanitario por habitante, como ha corrido esta semana por redes a través de un vídeo viral: «No es cierto. No se puede tratar en términos absolutos de esa manera. No se valora la dispersión, la movilidad del profesional. Es una cuestión de técnica presupuestaria. Lo que hay ver del presupuesto que tiene una comunidad, cuánto dedica a la Sanidad. Madrid llega al 41%. Pocas comunidades llegan a esa cifra».

Antivacunas

«No hemos tenido movilizaciones de antivacunas». El consejero de Sanidad cree que hay que insistir en la estrategia de Madrid: concienciar y no señalar socialmente. «Está demostrado científicamente que la evolución clínica de un no vacunado es peor que la del vacunado». «La vacunación ha dado una percepción distinta de la pandemia».

¿Cuándo acabará la pandemia?

«¿Cuándo acabará la pandemia?». Es la pregunta del millón: «Es difícil. Nadie puede aventurarse. El conocimiento de la pandemia va siendo mejor hora tras hora. La respuesta asistencial es cada vez mejor. Hay factores que podemos controlar (vacunación, respuesta asistencial…), pero factores que no controlamos como una mutación que sea más agresiva y, sobre todo, que tenga escape vacunal».

La clave -señala Enrique Ruiz Escudero- es que llegase un tratamiento. «Hay avances en situaciones críticas muy concretas para ayudar a inmunodeprimidos. El tratamiento, antiviral contra el Covid… Hay varías línea de fármacos que van en buena lía. Este será el cambio auténtico, el momento de decir. Ahora sí controlamos la pandemia».