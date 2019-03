El ex líder de Unió y durante muchos años cabeza de filas de CIU en Madrid, ha criticado al ex presidente de la Generalitat que haya apartado a los moderados Xuclà y Campuzano

El ex líder de Unió Democràtica Josep Antoni Duran Lleida ha cargado este lunes en Madrid, durante la rueda de prensa de presentación de su nuevo libro ‘El riesgo de la verdad’ (Editorial Planeta) contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien ha acusado de “chiflado” y de querer “un exceso de protagonismo” que le lleva a actuar con aquello de “cuanto peor mejor”.

El ex político, que ahora ejerce de abogado y coordina un foro entre España e Italia, lamenta que a día de hoy “no se está gobernando en Cataluña” poniendo como la gestión de las reivindicaciones del taxi que tuvieron la ciudad de Barcelona colapsada durante más de diez días. Además, según el que durante años fue jefe de filas de CIU en el Congreso, la política de confrontación actual del PDeCAT y Esquerra en la cámara baja, negando la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, tampoco permiten la gobernabilidad española.

Duran Lleida, durante su comparecencia ante los medios, también ha tenido palabras para el que fuera su socio en la federación nacionalista durante años, Artur Mas. Le ha reprochado que no que fuera “un político consistente” y su acercamiento a los antisistema. Aunque Duran ha reconocido que “todo el mundo puede cambiar de opinión” lo que a su juicio no es normal de su ex socio es que “vaya de amigo de los negocios y luego pacte con la CUP”.

Josep Antoni Duran Lleida ha hecho un llamamiento para que todas las fuerzas políticas que se fragmentaron con la rotura de CiU (PDeCAT, Demòcrates, Lliures o Units per Avançar) se vuelvan a unir para recuperar el centro derecho catalán pragmático y moderado que permita devolver la “estabilidad” a Cataluña y a su vez, contribuir a la gobernabilidad del Estado. Aunque Duran considera que esa es la mejor manera de recuperar la normalidad en Cataluña, reconoce que aún se está lejos debido a la gran fragmentación que hay en el espacio de la antigua CIU.