¿Democracia 21 es de izquierdas o de derechas? La ideología del nuevo partido de Miriam González y sus principales propuestas

El nacimiento e impulso de nuevos partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ha comenzado estos días. Una de las novedades más destacadas es la aparición de Democracia21, un nuevo partido partido político encargado de despertar el interés político español.

La formación está liderada por la abogada Miriam González Durántez y ofrece una alternativa a los partidos tradicionales a través de un programa que combina reformas institucionales, medidas económicas y propuestas sociales. Un partido que no se identifica con los dos bloques políticos habituales, ni con una ideología concreta. Aunque, los planteamientos que defiende pueden servir como una pista para descifrarlo.

¿Es un partido de derechas o de izquierdas?

Democracia21 no se define oficialmente como un partido de izquierdas ni de derechas. El discurso que utilizan se centra en superar la polarización política y enfocarse en las soluciones para los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, algunas de sus propuestas se inclinan hacia el liberalismo económico y el reformismo de centro.

De hecho, en el partido destacan la reducción de la burocracia, el apoyo a empresas y autónomos y la modernización de las administraciones públicas. Esta formación política defiende también mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo entre los más jóvenes.

¿Cuáles son las principales propuestas de su programa?

Una de las principales propuestas de Democracia21 es la regeneración democrática. El partido defiende la eliminación de los aforamientos, reducir un 90% los asesores políticos y reforzar la independencia judicial para limitar la influencia de los partidos sobre las instituciones.

A su vez, en el aspecto de la vivienda pretenden impulsar la construcción de inmuebles asequibles y establecer medidas fiscales que faciliten la compra a menores de 35 años.

En cuanto a la economía, este partido apuesta por simplificar trámites administrativos, favorecer la actividad empresarial y mejorar la competitividad. Además, incluye dentro de su programa reformas educativas y sanitarias destinadas a modernizar los servicios públicos y mejorar su funcionamiento.

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¿Qué busca conseguir Democracia 21?

El proyecto de Democracia21, partido político impulsado por Miriam González Durántez, podría atraer votantes de partidos tradicionales, sobre todo aquellas personas que busquen una alternativa alejada a la actual y frecuente confrontación política.

Un discurso que se asemeja a posiciones del antiguo partido político Ciudadanos, pero en este caso, Democracia21 desea construir una identidad propia. Así que, el programa del partido habla de posiciones reformistas y liberales combinadas con medidades sociales.

La evolución del mismo durante estas próximas semanas determinará si consigue consolidarse como una alternativa electoral en España de cara a los próximos comicios del 29N.