Los críticos del PSOE rompen el carnet y se afilian a Democracia 21, el partido que lidera Miriam González

Los críticos del PSOE que se organizaron en el movimiento crítico ReActiva PSOE han roto su carnet y abandonado las filas socialistas. Han salido del partido de Pedro Sánchez, desencantados y decepcionados con el «sanchismo», y se han enrolado en el nuevo proyecto político Democracia 21, la formación que lidera Miriam González.

Algunos de los militantes de base que se convirtieron en imagen de ReActivaPSOE, como Laura López Mendizábal o Aritz Durán, son parte ya de la militancia de Democracia 21. De hecho, en estos momentos están colaborando con su nuevo partido, según han confirmado ellos mismos a OKDIARIO, en la recolección de avales para la candidatura de Miriam González.

Junto a ellos, también han encontrado su sitio político otros ex militantes del PSOE, la mayoría de ellos «jóvenes y con perfiles profesionales». En el caso concreto de Laura López Mendizábal y Aritz Durán, su incorporación a Democracia 21 se gestó en una reunión con Miriam González, el pasado mes de septiembre.

Los críticos de ReActivaPSOE se organizaron como movimiento crítico dentro del PSOE y pidieron, entre otras cosas, que Pedro Sánchez no volviese a presentarse a las elecciones generales, ni siguiera siendo líder del PSOE y que se acometiese una auténtica «regeneración» dentro del partido. Desde su reducto crítico, denunciaron con dureza también la falta de democracia interna en el PSOE.

ReActivaPSOE organizó reuniones con la militancia de base en Madrid, en Cataluña y en otros puntos de España, coincidiendo con los estallidos de varios de los casos de corrupción que salpicaban de lleno al PSOE, o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia. Pero sus voces críticas eran acalladas o ignoradas por la mayoría de sus compañeros de partido.

Junto a Durán y Laura López Mendizábal, también han encontrado su sitio político en Democracia 21 otros ex militantes del PSOE, la mayoría de ellos «jóvenes y con perfiles profesionales». En el caso concreto de Laura López Mendizábal y Aritz Durán, su incorporación a Democracia 21 se gestó en una reunión con Miriam González, el pasado mes de septiembre.

En aquel momento, la decisión de abandonar el PSOE, tras soportar «presiones» y «descalificaciones» de sus propios compañeros en las redes y chats del que fue su partido, estaba tomada. En el caso de López Mendizábal, militante de Madrid, tomada y ejecutada, porque ya había comunicado su baja en el partido. Durán, por su parte, que militaba en el PSOE de Valladolid, no había logrado la baja definitiva en el PSOE, pero estaba «en trámites».

Ahora, ambos son recién llegados a Democracia 21, «con muchas ganas» y viendo una «luz de esperanza» en la política española, según confiesa López Mendizábal, aun reconociendo la dificultad con la que se enfrenta una formación nueva, que sigue en construcción y que se presenta por primera vez a unas elecciones generales.