Condenado un hombre por gritar a un policía motorista: «Me da asco tu bandera, te voy a pasar por encima»

Nuevo episodio de discriminación por lucir la bandera de España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a un hombre que en el distrito madrileño de Hortaleza trató de atropellar a un policía nacional de 53 años que, tras salir de su trabajo, iba en moto. La razón para abalanzarse en coche fue la simple razón de llevar unos guantes con los colores de la rojigualda. La Justicia ha condenado al acusado por un delito de amenazas leves a tres meses de multa con agravante de discriminación por razón ideológica. La pena no es mayor porque se admite un atenuante de dilaciones indebidas en la tramitación judicial.

Los hechos se remontan al 8 de junio de 2020. Tal como explica a OKDIARIO la propia víctima, el acusado, de unos 40 años y sin antecedentes penales, circulaba por la avenida Gran Vía de Hortaleza, conduciendo el turismo Peugeot 307. En un momento dado, por el carril derecho apareció una moto pilotada por la víctima, que llevaba unos guantes con la bandera de España y, como ese detalle no le gustó al acusado, de forma alterada este último invadió el carril de la moto. Le dijo al motorista, policía de profesión: «Me da asco tu bandera, te voy a pasar por encima».

Ambos vehículos tuvieron que detenerse ante un semáforo. La víctima recuerda que dejó la moto en la acera y se dirigió hacia el acusado para pedirle explicaciones por sus palabras. En ese momento, el ahora condenado le respondió: «Te tenía que haber pasado por encima, por español». A continuación se marchó de malas maneras.

«Estamos ante una conducta desafortunada y chulesca por parte del acusado mostrando su desagrado, al observar que la víctima llevaba unos guantes con la bandera de España y que él considera perteneciente a una ideología diferente a la suya», refleja el fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Madrid, que el TSJM ha endurecido al apreciar discriminación por ideología.

El condenado, a ojos del tribunal, «pretendía sin más una confrontación ideológica de carácter político, mediante la utilización de la manida excusa de asociar la bandera nacional con la pertenencia a determinados grupos con ideas y convicciones de las que él no participa». Se trataba de un hombre que trabaja en un taller de coches y, según aseguró en el juicio, realiza labores sociales en su tiempo libre. Fue localizado porque el policía tomó nota de su matrícula. Aunque el coche no estaba a su nombre, finalmente se le pudo ubicar.

En cuanto al delito de amenazas, la Justicia esgrime que éstas «tienen el carácter de leves, dada su escasa entidad, más allá de la trascendencia y significación que les otorgara el perjudicado». Reconocen que las amenazas «han tenido un carácter puntual y no persistente, además, la conducta del acusado, que se marchó del lugar demostrando que no existía el propósito serio y creíble de causar un mal con el que amenazó».

Por último, en relación con el delito contra la seguridad vial, imputado por la acusación particular, por conducción temeraria la Audiencia Provincial afirma que «ninguna prueba se ha practicado que acredite la existencia de los elementos típicos de este ilícito penal». «Ha quedado probado en la vista que el acusado, con motivo del altercado mantenido con el denunciante, pudo invadir en parte el espacio por el que la moto circulaba, sin que ello supusiera un peligro concreto, más allá de que tuviera el motorista que poner un pie en el asfalto, como él mismo declaró», detalla la sentencia.

Gran Vía de Hortaleza, donde ocurrieron los hechos.

Por su parte, el acusado negó los hechos. Dijo que él iba frenando y vio un hombre en moto. Pararon a la vez en el semáforo. El de la moto llevaba una mascarilla de Vox y el procesado escuchó: «¿Te gusta?». A pesar del fallo judicial, mantiene que se limitó a decir que él «tenía otras ideas y nada más».

«Me da asco tu bandera»

Por el contrario, la víctima negó que usara una mascarilla del partido de Santiago Abascal. «Iba con la moto por la Gran Vía de Hortaleza y un vehículo se tiró contra mi moto varias veces. Bajé la marcha y el vehículo se pone a mi altura. Me dijo: Me da asco tu bandera, te voy a pasar por encima y Te tenía que haber pasado por encima, por español», expresó. No llegó a caerse de la moto, aunque tuvo que poner el pie en el asfalto. Asegura que él no se dirigió de manera agresiva hacia el acusado.

Un peatón que estaba en la escena testificó: «Estaba esperando en el semáforo y vi un vehículo y una moto. El vehículo acometía contra la moto, queriendo echarlo de la calzada. El motociclista se acercó a la zona del acusado y el vehículo paró y dijo algo como que lo iba a matar».

«El motorista, con una pequeña bandera de España en los guantes, estaba bastante extrañado. El del coche estaba muy alterado y muy agresivo. No recuerdo nada de una mascarilla. Me acerqué a ayudar al de la moto a aparcarla y el motorista se dirigió al vehículo para pedirle explicaciones. El coche se fue. Escuché al acusado decir: Te voy a matar, puta mierda bandera de España, te voy a pasar por encima y cosas así», expuso el testigo que sirvió para verificar la versión de la víctima.