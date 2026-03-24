El CGPJ archiva cuatro quejas contra el juez Peinado y pide que se estudien el resto

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad tomar conocimiento del archivo de cuatro diligencias informativas incoadas al magistrado Juan Carlos Peinado. Sobre el resto de las diligencias, los vocales piden un mayor estudio a Ricardo Conde, el promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial.

El Poder Judicial ya se ha pronunciado sobre la petición de archivo de Ricardo Conde de las siete quejas presentadas contra el instructor Juan Carlos Peinado. El promotor de la Acción Disciplinaria decidió recurrir a la Comisión Permanente —que conforman la presidenta del Poder Judicial Isabel Perelló y siete vocales— para que diesen el veredicto final.

Ha habido consenso entre los vocales y han decidido dar carpetazo a la queja de un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en el procedimiento de Begoña Gómez. Este ciudadano, que no es juez, alegaba como motivos que esta se iniciara a raíz de una denuncia de la asociación Manos Limpias, que Peinado hubiera discrepado en reiteradas ocasiones del criterio del Ministerio Fiscal o que citara a personas del entorno político del Ejecutivo.

El Poder Judicial también ha acordado el archivo de la segunda queja que fue presentada por dos particulares a raíz de varias informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado, que llevaron a los denunciantes a considerar que este había infringido los principios de ética judicial.

En el acuerdo de archivo, el promotor señala que los hechos contenidos en las informaciones periodísticas no guardan ninguna relación con la actuación jurisdiccional del magistrado y que se habrían producido en el ámbito personal o privado del juez, ajeno a su condición de miembro de la Carrera Judicial y al desempeño de la función jurisdiccional.

La tercera diligencia informativa, también cerrada, es la de un particular no personado en ninguno de los procedimientos que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y que denunciaba que el magistrado había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática cuya motivación y oportunidad generan en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad. El denunciante no ratificó su queja y por teléfono le dijo al promotor que desistía de su petición.

Por último, la cuarta diligencia informativa ahora archivada fue incoada a raíz de un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como el hecho de que citara a personas investigadas en días y horarios poco habituales, tales como sábados o domingos en guardias judiciales. En el acuerdo de archivo, el promotor señala que, con carácter general, procede el archivo de toda denuncia anónima.

Las quejas contra Peinado

Pese a los cuatro archivos de quejas de ciudadanos contra Peinado, el magistrado sigue estando sometido a examen por hacer su trabajo en el caso Begoña y aún quedan por deliberar varias quejas.

El ministro de Justicia Félix Bolaños también le puso una queja por citarle como testigo en la instrucción sobre la esposa de Pedro Sánchez. Los vocales han decidido devolver el estudio de la misma al promotor para que las complete.

Juan Carlos Peinado también tenía quejas puestas a raíz de las denuncias de Más Madrid y de un diputado socialista en la Asamblea de Madrid por acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo en un procedimiento en el que se analizaba la concesión de un evento a OKDIARIO. Los vocales han decidido retirar esta queja del orden del día para mayor estudio.

La cacería al juez Peinado sigue y le han puesto más quejas que aún no han sido analizadas por el promotor de la Acción Disciplinaria.