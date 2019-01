El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el ex conseller Raül Romeva, que serán juzgados por rebelión.

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el ex conseller Raül Romeva han solicitado al Tribunal Supremo que el juicio a la cúpula del 'procés' se celebre en Barcelona y no en Madrid, para preservar sus derechos como acusados y reducir los costes del procedimiento.