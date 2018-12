El ex dircom de la ANC pide convertir a los CDR en policías para “no dejar pasar fuerzas españolas”

Adrià Alsina, ex director de comunicación de la ANC, ha propuesto al ‘consejo por la república’, entidad que preside Carles Puigdemont desde su lujosa mansión en Waterloo (Bélgica), que autorice a los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) a hacer de policía fronteriza “con órdenes estrictas de no dejar pasar fuerzas policiales españolas”.

Lo ha pedido a través de su perfil de Twitter, en un mensaje colgado con motivo del bloqueo que protagonizaron los CDR en la AP-7 a la altura de Ampolla (Tarragona) en ambos sentidos durante más de 15 horas. “Lo primero que podría hacer el Consejo para la República es habilitar por escrito a los voluntarios de los CDR de Cambrils y a los CDR del Camp de Tarragona para controlar la frontera sur del Principado, con órdenes estrictas de no dejar pasar fuerzas policiales españolas”, afirmó Adrià Alsina.

El primer que podria fer el Consell per la República és habilitar per escrit els voluntaris de @cdr_cambrils i @CDRCampTGN per controlar la frontera sud del Principat, amb ordres estrictes de no deixar passar forces policials espanyoles. #GovernEfectiu

— Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 8 de diciembre de 2018