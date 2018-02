El alcalde cupero de Argentona multará a quienes retiren lazos amarillos de la vía pública

El alcalde de Argentona, Eudald Calvo (CUP), ha comunicado a través de la cuenta de Twitter del ayuntamiento que interpondrá una denuncia a un grupo de ciudadanos que retiraron lazos amarillos y una estelada de la localidad.

L’Ajuntament d’#argentona interposarà una denúncia contra el grup que la setmana passada va protagonitzar actes vandàlics, va retirar la bandera estelada instal·lada a l’entrada del municipi, símbols reivindicatius que s’han instal·lat a la via pública, i contra el mobiliari urbà — Ajuntament Argentona (@ajargentona) 29 de enero de 2018

Según ha podido saber OKDIARIO, un grupo de personas retiró por la noche parte de la propaganda independentista que cubre Argentona. Para el alcalde esto se trata de un “acto vandálico” porque los lazos amarillos y las esteladas son “símbolos reivindicativos”.

Calvo se rige por una ideología de independentismo radical que le ha llevado incluso a negarse a declarar ante la justicia española por no considerarla la suya.

El cupero no quiso comparecer ante el juez que lo había citado por su participación en el referéndum ilegal del 1-O, porque para él “el fiscal no tenía competencias”. Para el alcalde “la república catalana ya no era propiedad del Estado”: “No declaro ante un fiscal que está actuando en un país extranjero”, llegó a decir.

Por lo tanto, Calvo considera que aquellos que retiran lazos amarillos o esteladas de la vía pública están cometiendo una infracción que debe ser sancionada.

Participó en un escrache a Rosa Díez

En marzo de 2010 fue detenido por instigar y dirigir el intento de agresión a la entonces diputada de UPyD Rosa Díez, que estaba invitada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para impartir una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Por aquel ataque violento fue detenido e imputado por los delitos de desórdenes públicos, coacciones y contra la integridad.

Entonces era dirigente de los Maulets en la comarca del Maresme, una organización juvenil que estaba hermanada con Jarrai, los cachorros de la izquierda abertzale vasca que fueron ilegalizados por terrorismo. Los Maulets eran miembros del Movimiento Catalán de Liberación Nacional formada por partidos que, electoralmente, se presentaban con el sello de Unidad Popular.