Los antisistema de la CUP, Arran y los CDR acusan a Torrent de ceder ante la justicia española

Los sectores independentistas más radicales han criticado duramente la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura del fugado Carles Puigdemont. La CUP, sus cachorros ARRAN y los Comités de Defensa de la República (CDR) han mostrado su descontento a través de varios mensajes en redes sociales y declaraciones. Todos ellos coinciden en que el aplazamiento supone “someterse a la justicia española” y aseguran que no acatarán la decisión.

En la mañana de martes, Roger Torrent ha comparecido para desvelar el misterio del pleno previsto para las 15:00h: “El pleno de hoy queda aplazado pero en ningún caso desconvocado. Se celebrará una vez aseguremos un debate de investidura efectivo y con garantías”, ha declarado.

A partir de ahí las reacciones han sido inmediatas. Los diputados del JxCAT han rechazado el aplazamiento del debate de investidura.

Los miembros de JxCAT en la mesa del Parlament están muy molestos por la decisión de Torrent, a quien acusan de “ir a la suya”. Josep Costa, vicepresidente primero, ha declarado para ODKIARIO ellos se sentarán a las 15h en el pleno, porque no hemos recibido ninguna comunicación con la desconvocatoria”. Costa, asegura que “una rueda de prensa no es una comunicación oficial”. Tampoco la CUP se siente desconvocada y se sentarán en sus escaños.

El diputado de la CUP, Carles Riera, ha mostrado el descontento de su formación asegurando que no comparten la decisión de Torrent “de ninguna manera”. Además, no ha dudado en afirmar que la decisión del presidente ha sido tomada de manera “unilateral” y que la CUP no había sido comunicado de ello.

A su vez, los jóvenes de la CUP han sido aún más duros con Torrent.

👉 El @parlament_cat amb @rogertorrent d’@Esquerra_ERC com a president, de nou en mans de la justícia espanyola. 🤦 “Com més cedíem i obeíem pitjor ens tractaven” – Rosa Parks — Arran💡 (@Arran_jovent) 30 de enero de 2018

A través de un mensaje de Twitter han afirmado que "El Parlament y Roger Torrent como presidente están de nuevo en manos de la justicia española.

A su vez, los autodemoninados ‘Comités por la Defensa de la República’ (CDR) han lanzado una misiva en la que aseguran que ellos seguirán adelante con la convocatoria en la que se reunirán ciudadanos independentistas en apoyo a la investidura de Puigdemont.

Des dels CDRs hem seguit endavant amb la convocatòria perquè no acatem el 155: No demanarem permís per ser lliures. Per tant, cap dilació amb tirar endavant la República i el procés constituent. #Elpoderdelpoble — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) 30 de enero de 2018

"No acataremos el 155: No pediremos permiso para ser libres. Por tanto no queremos ninguna dilación para la República y el proceso constituyente", reta el grupo.