Desmontado el bulo de TV3: fueron expulsadas del avión por alborotadoras, no por hablar catalán

La televisión pública catalana TV3 y el portal Vilaweb informaron este martes sobre un incidente que ocurrió en un vuelo comercial de la empresa Vueling de Barcelona cuyo destino era Menorca. Según estos medios, dos mujeres fueron expulsadas del avión por “dirigirse a la tripulación en catalán”. En realidad, ambas fueron desalojadas por alborotadoras tras recriminar a una azafata asturiana que no les hablara en catalán.

Muchos dirigentes separatistas trataron de difundir este bulo a través de las redes sociales: el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la ex presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, el ex diputado de la CUP, Antonio Baños y el europarlamentario del PDeCAT, Ramón Tremosa, fueron algunas de las personalidades que compartieron la noticia en sus cuentas oficiales, pidiendo además un ‘boicot’ a Vueling.

El testimonio del resto de pasajeros

Los propios pasajeros de este vuelo han explicado a través de las redes sociales lo que realmente sucedió en el avión. Una azafata se acercó a las dos señoras para explicar las instrucciones que debían seguir por estar sentadas cerca de una salida de emergencia. La empleada se dirigió a ambas en castellano, algo que no les gustó porque enseguida exigieron que se les hablase en catalán.

La azafata les pidió disculpas por no saber catalán al ser de Asturias, lo que enfadó aún más a las dos señoras, que se lo recriminaron de malas maneras y gritando “Tenim dret a què ens parli català! (¡Tenemos derecho a que se nos hable en catalán!)”.

Esto provocó las lagrimas y sollozos en la empleada que marchó junto a otra azafata que había venido a ayudarla. Ante los gritos que seguían exclamando las pasajeras, fueron finalmente invitadas a bajarse del avión con el visto bueno del comandantes del vuelo. Ambas accedieron a abandonar al vuelo, al tiempo que gritaban la consigna de “Estem a Catalunya! (¡Estamos en Cataluña!)”.

El resto de pasajeros del vuelo y el portal Dolça Catalunya cuentan también que cuando apareció la Guardia Civil, las dos pasajeras se calmaron y volvieron a sus asientos para recoger sus pertenencias, al tiempo que seguían quejándose, pero esta vez en castellano.

Una de las dos alborotadoras optó por escribir una queja por escrito, también en castellano, denunciando que habían sido desalojadas del avión por dirigirse a la tripulación en catalán.

Tras el incidente, el comandante explicó por megafonía cómo se había resuelto la situación, lo que provocó el aplauso de los pasajeros que se encontraban en el avión hacia la propia tripulación. Este suceso provocó que el vuelo despegase con hasta una hora de retraso.