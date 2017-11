Jordi Évole, presentador de ‘Salvados’ (laSexta), se quejó este jueves de la orden de prisión para el depuesto vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y los otros ocho ex consellers que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional ante la juez Carmen Lamela. Lo hizo en ‘El Hormiguero’ (Antena 3), donde criticó la actuación “inmediata e inmisericorde” de la magistrada.

Évole, al que Pablo Motos tuvo que recordar las motivaciones recogidas en el auto para enviar a la cárcel a estos imputados por rebelión, sedición y malversación, antepone que no es independentista, pero añade que “eso no quita” que se revuelva “ante según qué decisiones” y que “a la Justicia hay que respetarla… o no”. Según su doctrina, los autores de un golpe de Estado por fortuna fallido no pueden ser castigados porque el problema ha de ser resuelto con “política”.

Esta fue su respuesta íntegra y literal cuando fue preguntado por Motos sobre Junqueras y compañía:

“Lo de hoy es una equivocación enorme porque a la gente que se mete en la cárcel es para que una sociedad o un pueblo esté más seguro, se sienta más protegido. Yo creo que en Cataluña, igual hay alguien que sí, pero creo que hay mucha no se siente más protegida por ver a Junqueras en la cárcel. No es la solución, es un problema político que hay que arreglar desde la política. Hay cosas tan paradójicas como que tenemos a un govern en la cárcel, que no están juzgados, por cierto, y en cambio no sé esa justicia qué hace con personas juzgadas con sentencia firme y que no están en la cárcel, por ejemplo los fascistas que entraron en la librería Blanquerna de Madrid un 11 de septiembre. En cambio, en esto hay una actuación inmediata e inmisericorde. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas hoy teniendo otra vez a muchísima gente en Cataluña legítimamente en la calle porque se sienten agredidos, y muchos otros que están en casa que no son independentistas pero que ven en esto con una enorme tristeza? Creo que tiene que haber poca gente en Cataluña satisfecha y creo que en el resto de España también”.