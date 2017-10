Una Mosso constitucionalista expedientada firma sus requerimientos con un “¡Viva España!”

OKDIARIO avanzó en exclusiva el caso de una agente de los Mossos d’Esquadra de 48 años con serias dificultades de trabajar en la policía autonómica catalana sintiéndose española. La mosso constitucionalista ha sido expedientada en repetidas ocasiones. A partir de ahora, ha decidido firmar con un “Viva España” todos sus requerimientos.

La Mosso ya explicó a este periódico que llevaba años siendo señalada por los Mossos de Gerona por su manifiesto sentimiento español. Una “persecución” que le ha llevado incluso a estar inmersa en un proceso disciplinario porque su madre, con su ordenador roto y sin poder entrar a su perfil de Facebook, escribió por error en el perfil de su hija cinco comentarios políticos en contra del nacionalismo e insultando al señor Puigdemont, diciéndole textualmente lo siguiente: “No tienes ni oficio ni beneficio, te puedes morir de hambre, capullo”.

Una afirmación pública que le llevó a ser suspendida por los Mossos d’Esquadra de empleo y sueldo durante siete meses; y que ha proseguido con varios traslados a kilómetros de su domicilio. “Me habían propuesto siete meses de suspensión de empleo y sueldo por unos comentarios que hizo mi madre en mi perfil de Facebook”, insiste desesperada María, que cree que no le llevarán por lo penal porque “sería lo deseable para yo tener toda la presunción de inocencia”.

Sin embargo, la historia empeora con el paso de los días. “El mismo día que me dicen que estaré suspendida siete meses de empleo y sueldo, me paro en un semáforo, veo un Mosso d’Esquadra y digo: ‘Viva España’. Abre la ventanilla y me dice: ‘¿Qué dice señora?’; y digo, ‘que Viva España’. Y me dice: ‘Haga el favor de parar que la vamos a identificar’”.

Actualmente y después de una depresión grave tomando antidepresivos y ansiolíticos, habiendo adelgazado 12 kilos en este tiempo, sigue de baja. “Me han destrozado mi vida, he sido señalada por todo el cuerpo de Mossos de Escuadra, han sacado a mi hijo en los medios de comunicación, han filtrado en mi lugar de trabajo hechos sobre mi expediente, han dado noticias falsas desde la misma oficina del portavoz de Gerona mintiendo y verificando que había sido yo la que había escrito el insulto al presidente”, explica desesperada María, que no se ve capaz de volver a ser Mosso de Escuadra.