Carlos García (PP Durango) responde a Mikel Lezama (PP Guipúzcoa): «Ayuso es un referente del PP vasco»

«Ayuso es un referente y una persona muy querida en el PP vasco, Mikel Lezama se equivoca siempre que habla». Así replica Carlos García, portavoz del PP en Durango, a Mikel Lezama, portavoz del PP en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Lezama acusó esta semana a Isabel Díaz Ayuso de «montar un show» con los pinganillos en la reciente Conferencia de Presidentes de Barcelona.

Carlos García, veterano militante del PP vasco en las horas duras de ETA y que ha conseguido que Bildu deje de gobernar en Durango, no tiene más que palabras de agradecimiento hacia Ayuso y el PP de Madrid: «Ayuso es una de las personas más queridas del PP vasco y merece nuestro aplauso, nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento porque siempre ha estado disponible para apoyarnos. Su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, cerró mi candidatura en Durango y ella misma cerró la lista de Bilbao pudiendo haber elegido la que hubiera querido de España».

Carlos García tiene claro que «Ayuso es un referente para millones de votantes en toda España y para miles y miles de votantes del PP en el País Vasco». Sobre la oposición de la presidenta madrileña a ponerse un pinganillo para entender al lehendakari Imanol Pradales, Carlos García es tajante: «Quiero felicitar a Ayuso por lo que hizo porque representó a muchos millones de españoles y a muchos miles de vascos que sufren la imposición lingüística».

Al hilo de las declaraciones de Mikel Lezama sobre Ayuso, Carlos García señala: «Lezama se representa a sí mismo, no al PP. No viene a cuento lo que ha dicho y no representa a los votantes del PP». El portavoz popular en Durango recuerda que Lezama es reincidente: «Siempre que habla se equivoca de lado a lado, como cuando dijo que había que pactar con Bildu o subir los impuestos. Lezama da carnaza a los medios nacionalistas con salidas de pata de banco como estas».

Lezama contra Ayuso

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Guipúzcoa estuvo esta semana en Radio Euskadi, la radio pública vasca controlada por el PNV. Allí criticó a la presidenta madrileña. Dijo sentirse «avergonzado» por Ayuso y «completamente en contra» del gesto que tuvo negándose a usar un pinganillo para entender a Pradales. Mikel Lezama defendió que el lehendakari hablara en euskera en Barcelona argumentando que ejerció «el derecho de hablar el idioma cooficial que cada uno quiera».

Mikel Lezama se cebó con Ayuso en Radio Euskadi. Llegó sólo a «suponer» que Ayuso gestiona bien Madrid. Lezama no lo tiene claro: «Supongo [sic] que Ayuso lo hará bien en Madrid, pero, ¿para qué se mete en las cosas de Euskadi? Se mete demasiado en nuestras cosas y nos hace daño porque muchas veces habla sin saber». El PNV atacó a Ayuso esta semana en la misma línea que Mikel Lezama.

¿Quién hace más «daño» al PP vasco, un perfil como Ayuso o uno como Lezama? Esta cuestión no es baladí en el mar de dudas sin rumbo por el que navegan los ‘populares’ vascos desde hace tiempo y que les ha llevado a la, casi, irrelevancia. Javier de Andrés trata de revertir el paso.

Carlos García, que es vicesecretario de Movilización y Participación del PP del País Vasco, tiene claro que el que «habla sin saber» (parafraseándole) es Lezama. Carlos García dice con generosidad: «Peca de inexperiencia».

El portavoz del PP en Durango recuerda los resultados electorales de Lezama: «Ha tenido en Guipúzcoa el peor resultado de las tres diputaciones vascas y uno de los peores del PP en toda España a lo largo de su historia». Mikel Lezama forma parte también de la ejecutiva del PP vasco de Javier de Andrés como vicesecretario de Cultura y Deporte.

¿PP vasco o «pseudo PNV»?

El PP vasco trata de recuperar el infinito terreno pérdido en estas dos décadas desde aquellos 19 escaños que consiguió Jaime Mayor Oreja en el parlamento autonómico en 2001. El PP quedó segundo tras el PNV y Mayor Oreja estuvo a muy poco de desalojar a los nacionalistas del gobierno vasco con la ayuda del PSOE de Nicolás Redondo Terreros, hoy expulsado del partido por Pedro Sánchez.

Carlos García tiene claro cuál es el camino: «El PP vasco no puede ser un pseudo PNV porque, al final, la gente acaba votando al original. Si tratamos de imitar al PNV, nuestros votantes se irán al PNV. Eso ha sido un error y, por eso, tuvimos más de 300.000 votos y hoy tenemos menos de 100.000».

Para el portavoz ‘popular’ en Durango, «el PP vasco lo primero que tiene que hacer es frenar la fuga de votantes del PP al PNV para que personas que no son nacionalistas ni separatistas ni independentistas y que alguna vez han votado al PNV pensando que era un partido serio, se sientan representados por nosotros». «Pero no siendo un pseudo PNV», reitera. «¿Cómo recuperar a esos 300.000 votantes?», se pregunta Carlos García. Lo tiene claro: «Defendiendo nuestro propio discurso y nuestras propias ideas con los que esas personas se sientan apoyadas y reflejadas y que no acaben votando al PNV como mal menor [frente a Bildu]».

Imponer el euskera

Carlos García cree, precisamente, al hilo de la polémica sobre Pradales en Barcelona, que «uno de nuestros discursos propios ha de ser denunciar la imposición del euskera». Para el vicesecretario del PP vasco, «la imposición del euskera es un drama en el País Vasco, afectando muy seriamente a la sanidad, la educación y el acceso al empleo o, incluso, a los cuerpos policiales afectando a la seguridad». Recuerda que «en educación el País Vasco tiene los peores resultados PISA con el mayor gasto por alumno», que «la imposición del euskera en la sanidad está impidiendo que vengan enfermeros y médicos porque no alcanzan el perfil de la lengua mientras tenemos el mayor gasto por habitante» y que «en seguridad la imposición del euskera ya afecta muy gravemente». Carlos García pone este ejemplo: «En la Policía Municipal de Bilbao vale 21 puntos el perfil de euskera y 1 punto la carrera universitaria. Es una desproporción. En Bilbao, el año pasado se pusieron 8.800 denuncias en castellano y 1 denuncia en euskera».

Este es el camino propio que Carlos García cree que el PP del País Vasco debe seguir para volver a ser mínimamente relevante: «El nacionalismo actual ha sustituido la raza de Sabino Arana por la lengua para discriminar a miles de personas. Miles de jóvenes se marchan del País Vasco por la imposición linguïstica».

Al hilo de lo que hizo el lehendakari en Barcelona, Carlos García recuerda, sin citarle, a Mikel Lezama: «El nacionalismo discrimina con la lengua, además, con mala educación como hizo Pradales en la Conferencia del Presidentes, de manera además absurda porque allí nadie hablaba euskera. Pradales es de Santurce donde no habla euskera nadie, vive en Portugalete donde no habla euskera nadie y trabaja en Vitoria donde no habla euskera nadie. En Bilbao, el euskera lo usa un 3,5% de la población. Lo que quieren es imponerlo a la fuerza. En las reuniones del gobierno vasco hablan en castellano y en las reuniones de los batzokis del PNV también».

Lezama, Sémper y Teo García Egea

Mikel Lezama es un advenedizo de la política vasca. Preguntamos por él en Génova 13. Fuentes del PP nacional dicen que «Lezama es un capricho de Borja Sémper, que lo impuso en Guipúzcoa, y, antes, un capricho de Teodoro García Egea, al que había conocido en Murcia». Mikel Lezama es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Murcia. Mikel Lezama se hizo conocido en toda España porque estuvo saliendo con una famosa de Tele 5: Alexia Rivas. ‘Diez Minutos’ les fotografió en un hotel de Navacerrada (Madrid).

Mikel Lezama se integró en la candidatura de Borja Sémper al Ayuntamiento de San Sebastián en las elecciones de 2019. Sémper consiguió del entonces líder del PP vasco, Alfonso Alonso, libertad absoluta para integrar en el PP de Guipúzcoa (heredero de Gregorio Ordoñez) nuevos perfiles jóvenes como Lezama, partidarios de pactar con Bildu. Borja Sémper estuvo seis meses en el ayuntamiento como concejal. Dejó la política para fichar por la consultora EY (Ernst & Young). En 2023 lo recuperó Feijóo. Alfonso Alonso, por su parte, es, hoy, socio de Pepiño Blanco (mano derecha de Zapatero) en la consultora Acento, el lobby en Bruselas al servicio del PSOE y de Marruecos, entre otros, donde se mezclan ex cargos del PP y ex cargos del PSOE.