Aragonés acerca la ruptura con JXCat: rechaza la declaración unilateral de independencia en 2023

Pere Aragonés citó este martes de urgencia a las entidades separatistas en el Palau de la Generalitat con el fin de rebajar la tensión que existía tras su rechazo a participar en la manifestación de la Diada. La convocatoria se remitió desde el gabinete de presidencia tras la reunión semanal del Govern, con el ruego de que acudieran a la Plaça Sant Jaume unas horas más tarde.

La situación, según fuentes gubernamentales, “era límite”. Y el president decidió coger las riendas pese a que el resultado del encuentro, según ha conocido OKDIARIO, no ha hecho más que empeorar las cosas. La ANC y sus socios de Junts le pidieron poner fecha para la DUI en 2023, tal como avanzó este periódico hace unas semanas, y Aragonés se negó. En concreto reclamaban que declarase la independencia en el segundo semestre del año que viene. Con su actitud “unilateral”, según Junts, el jefe del ejecutivo regional catalán, acerca la ruptura de su gabinete acrecentando la división con sus socios.

Tras la reunión, según fuentes conocedoras de lo que ocurrió en la sede de la Generalitat -no solo dentro de esa sala, también en la relación entre el president y su vicepresidente Jordi Puigneró- , “ERC está más solo que nunca”. Los junteros, que llevan días valorando qué hacer en relación a su relación con Esquerra, están “tremendamente enfadados” con Aragonés.

“Incumple permanentemente los acuerdos alcanzados”, subrayan desde JXCat. Y aúnan sus fuerzas a la presión, cada vez más fuerte, que ejerce la Asamblea Nacional Catalana -más cercana a Junts- y que provocó precisamente la ausencia del president en la manifestación del domingo al dirigir las críticas contra él. De hecho muchas pancartas le apelaban directamente e incluso se quemaron fotos suyas junto a Pedro Sánchez.

Y es que el diálogo que prodigan Aragonés y Sánchez, con una mesa de negociación -termino que finalmente ha acuñado el Gobierno de coalición tras negarlo durante muchos meses- de la que se borró una de las partes del Govern, es lo que más aleja a día de hoy Esquerra de Junts, la CUP y las principales entidades representantes de la sociedad civil, que ya han amenazado con presentar una candidatura propia en las próximas elecciones que, según fuentes del partido que dirige Laura Borràs, “apunta que serán más pronto que tarde”. Una lista civil, defienden desde la ANC, que sería imprescindible en la reedición de un gobierno independentista y que radicalizaría aún más el Parlament.

La ex presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, presidenta de JXCat, es quien lidera la posición rupturista de su partido. Una opción que hasta hace poco no contaba con el respaldo de una mayoría de los cuadros junteros pero que ahora, con las municipales y las generales del año que viene a la vista, y todo lo que se juega en ellas la formación fundada por Carles Puigdemont, la ruptura cada vez tiene más adeptos. Según fuentes de la dirección de Junts la intención es, tras evidenciar las diferencias “insalvables” con sus socios en el debate de política general que se celebrará a finales de este mes, la de convocar un referéndum interno entre sus bases para que avalen la salida de los consellers del Govern empujando a Aragonés a gobernar en solitario, con el PSC y los Comuns o adelantar elecciones cuando todavía no lleva ni dos años en el cargo.