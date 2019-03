OKDIARIO sale a las calles de Madrid para hablar con las mujeres que deciden trabajar este viernes 8M. Reivindican su derecho a trabajar.

Este viernes, pese a lo que los colectivos feministas pretenden vender a través de sus canales de comunicación, no todas las mujeres hacen huelga. En casi todos los centros de trabajo de Madrid donde hay presencia femenina, las mujeres continúan trabajando como si se tratase de un viernes más, sin hacer caso del llamamiento a la huelga convocada por los movimientos feministas, que tampoco está teniendo el mismo seguimiento que tuvo el año pasado.

Abogadas, autónomas, camareras, periodistas… este viernes muchas de ellas deciden ir a trabajar por distintos motivos. Hay quienes no consideran necesario paralizar su actividad profesional para reivindicar sus derechos como mujer, porque no los ve amenazados “como en otros países”. Otras recuerdan que “soy autónoma” y que “si no trabajo yo nadie viene a hacer mi trabajo” y también las hay que consideran que “la mejor forma de manifestarnos es trabajando más que nunca”.

Las que han decidido ir a trabajar, por eso, tampoco lo han tenido del todo fácil. A primera hora de la mañana, algunos piquetes informativos han acudido a algunas tiendas del centro de Madrid a coaccionar a sus trabajadoras para que cerrasen la tienda -en las que por cierto, hoy había más público femenino comprando que un viernes laborable normal- hasta el punto de provocar ataques de ansiedad, como le ha ocurrido a una dependienta de una tienda de ropa interior de la calle Fuencarral. Precisamente la mujer que ha sufrido este ataque de ansiedad es laque quería secundar el paro de dos horas convocado por los principales sindicatos por la tarde para acudir a la manifestación.

También muchas periodistas han decidido trabajar hoy, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. Las ‘reinas’ de la mañana, las conductoras de Espejo Público (Antena 3 TV), Susanna Griso, y El Programa de Ana Rosa (Telecinco), Ana Rosa Quintana, se han puesto hoy al frente de sus programas informativos, no como el año pasado que los dejaron en manos de hombre para acudir a la huelga. También en OKDIARIO sus redactoras han decidido trabajar.